पति-पत्नी के बीच चल रही थी बातचीत तभी पहुंची 'वो', फिर परिवार परामर्श केंद्र में सबके सामने चले लात और घूंसे

जासं, फिरोजाबाद। परिवार परामर्श केंद्र में एक दंपती विवाद सुलझाने गए थे। तभी पति की प्रेमिका पहुंच गई। उसने महिला के पति पर हक जाते हुए धमकाया और मारपीट कर दी। रामगढ़ पुलिस तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रामगढ़ में कोहिनूर रोड निवासी पीड़िता ने तहरीर दी है कि 28 दिसंबर को वह परिवार परामर्श केंद्र पर गई थी। जहां उसकी और पति की काउंसिलिंग चल रही थी। दोनों की बातचीत चल रही थी। तभी लेबर कालोनी निवासी अलीशा पहुंच गई। उसने महिला के पति पर हक जताते हुए हंगामा कर दिया। महिला से मारपीट की।