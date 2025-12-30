पति-पत्नी के बीच चल रही थी बातचीत तभी पहुंची 'वो', फिर परिवार परामर्श केंद्र में सबके सामने चले लात और घूंसे
फिरोजाबाद के परिवार परामर्श केंद्र में एक दंपती के बीच सुलह की बातचीत चल रही थी। तभी पति की प्रेमिका अलीशा वहां पहुंच गई और पति पर अपना हक जताते हुए ह ...और पढ़ें
जासं, फिरोजाबाद। परिवार परामर्श केंद्र में एक दंपती विवाद सुलझाने गए थे। तभी पति की प्रेमिका पहुंच गई। उसने महिला के पति पर हक जाते हुए धमकाया और मारपीट कर दी। रामगढ़ पुलिस तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।
रामगढ़ में कोहिनूर रोड निवासी पीड़िता ने तहरीर दी है कि 28 दिसंबर को वह परिवार परामर्श केंद्र पर गई थी। जहां उसकी और पति की काउंसिलिंग चल रही थी। दोनों की बातचीत चल रही थी। तभी लेबर कालोनी निवासी अलीशा पहुंच गई। उसने महिला के पति पर हक जताते हुए हंगामा कर दिया। महिला से मारपीट की।
पीड़िता ने विरोध किया तो उसके साथ गालीगलौज की और उसके भाई को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। इतना ही नहीं पीड़िता को धमकाया कि उसे मार कर उसके पति के साथ रहेगी। इंस्पेक्टर संजीव दुबे ने बताया कि तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।