Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पति-पत्नी के बीच चल रही थी बातचीत तभी पहुंची 'वो', फिर परिवार परामर्श केंद्र में सबके सामने चले लात और घूंसे

    By Rajneesh Kumar Mishra Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 09:44 PM (IST)

    फिरोजाबाद के परिवार परामर्श केंद्र में एक दंपती के बीच सुलह की बातचीत चल रही थी। तभी पति की प्रेमिका अलीशा वहां पहुंच गई और पति पर अपना हक जताते हुए ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    परिवार परामर्श केंद्र फिरोजाबाद।

    जासं, फिरोजाबाद। परिवार परामर्श केंद्र में एक दंपती विवाद सुलझाने गए थे। तभी पति की प्रेमिका पहुंच गई। उसने महिला के पति पर हक जाते हुए धमकाया और मारपीट कर दी। रामगढ़ पुलिस तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रामगढ़ में कोहिनूर रोड निवासी पीड़िता ने तहरीर दी है कि 28 दिसंबर को वह परिवार परामर्श केंद्र पर गई थी। जहां उसकी और पति की काउंसिलिंग चल रही थी। दोनों की बातचीत चल रही थी। तभी लेबर कालोनी निवासी अलीशा पहुंच गई। उसने महिला के पति पर हक जताते हुए हंगामा कर दिया। महिला से मारपीट की। 

    पीड़िता ने विरोध किया तो उसके साथ गालीगलौज की और उसके भाई को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। इतना ही नहीं पीड़िता को धमकाया कि उसे मार कर उसके पति के साथ रहेगी। इंस्पेक्टर संजीव दुबे ने बताया कि तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।