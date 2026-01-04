फिरोजाबाद मारपीट की जांच करने पहुंची पुलिस को शराबी ने खूब छकाया, छत से लटककर दी ये धमकी और फिर...

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। गाली-गलौज और मारपीट के मामले की जांच करने पहुंची पुलिस को शराबी युवक ने खूब छकाया। वह अपने घर की छत से लटक गया और कूदने की धमकी देने लगा। आधा घंटे तक हंगामा होता रहा। पुलिस ने किसी तरह समझाकर उसे नीचे उतारा। स्थानीय निवासी मनोज कुमार का उसके पड़ोसी परिवार से विवाद चल रहा है।

शुक्रवार रात उसने पड़ोसी के विरुद्ध गाली-गलौज व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायती पत्र दिया तो रात आठ बजे पुलिस जांच करने पहुंची। पुलिस को देखते ही मनोज नशे की हालत में अपने घर की छत पर चढ़ गया। वह नीचे कूदने की धमकी दे रहा था।