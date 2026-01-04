फिरोजाबाद मारपीट की जांच करने पहुंची पुलिस को शराबी ने खूब छकाया, छत से लटककर दी ये धमकी और फिर...
फिरोजाबाद में मारपीट की जांच करने पहुंची पुलिस को एक शराबी युवक मनोज कुमार ने खूब छकाया। वह अपने घर की छत पर चढ़कर कूदने की धमकी देने लगा और छत से लटक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। गाली-गलौज और मारपीट के मामले की जांच करने पहुंची पुलिस को शराबी युवक ने खूब छकाया। वह अपने घर की छत से लटक गया और कूदने की धमकी देने लगा। आधा घंटे तक हंगामा होता रहा। पुलिस ने किसी तरह समझाकर उसे नीचे उतारा। स्थानीय निवासी मनोज कुमार का उसके पड़ोसी परिवार से विवाद चल रहा है।
शुक्रवार रात उसने पड़ोसी के विरुद्ध गाली-गलौज व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायती पत्र दिया तो रात आठ बजे पुलिस जांच करने पहुंची। पुलिस को देखते ही मनोज नशे की हालत में अपने घर की छत पर चढ़ गया। वह नीचे कूदने की धमकी दे रहा था।
पुलिस उसे समझा रही थी, इस बीच वह छत से लटक गया। इससे सनसनी फैल गई। स्वजन और पड़ोसी चादर लेकर खड़े हो गए। इस बीच पुलिसकर्मी दूसरे घर की छत से होकर मौके पर पहुंचे और युवक को कार्रवाई करने का आश्वासन देकर उतारा। एसओ रमित आर्य ने बताया कि युवक का पड़ोसी से विवाद चल रहा है। मौके पर लोगों ने मनोज की गलती बताई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।