Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फिरोजाबाद मारपीट की जांच करने पहुंची पुलिस को शराबी ने खूब छकाया, छत से लटककर दी ये धमकी और फिर...

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:00 AM (IST)

    फिरोजाबाद में मारपीट की जांच करने पहुंची पुलिस को एक शराबी युवक मनोज कुमार ने खूब छकाया। वह अपने घर की छत पर चढ़कर कूदने की धमकी देने लगा और छत से लटक ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। गाली-गलौज और मारपीट के मामले की जांच करने पहुंची पुलिस को शराबी युवक ने खूब छकाया। वह अपने घर की छत से लटक गया और कूदने की धमकी देने लगा। आधा घंटे तक हंगामा होता रहा। पुलिस ने किसी तरह समझाकर उसे नीचे उतारा। स्थानीय निवासी मनोज कुमार का उसके पड़ोसी परिवार से विवाद चल रहा है।

    शुक्रवार रात उसने पड़ोसी के विरुद्ध गाली-गलौज व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायती पत्र दिया तो रात आठ बजे पुलिस जांच करने पहुंची। पुलिस को देखते ही मनोज नशे की हालत में अपने घर की छत पर चढ़ गया। वह नीचे कूदने की धमकी दे रहा था।

    पुलिस उसे समझा रही थी, इस बीच वह छत से लटक गया। इससे सनसनी फैल गई। स्वजन और पड़ोसी चादर लेकर खड़े हो गए। इस बीच पुलिसकर्मी दूसरे घर की छत से होकर मौके पर पहुंचे और युवक को कार्रवाई करने का आश्वासन देकर उतारा। एसओ रमित आर्य ने बताया कि युवक का पड़ोसी से विवाद चल रहा है। मौके पर लोगों ने मनोज की गलती बताई।