फिरोजाबाद में भूमि विवाद ने ली ग्रामीण की जान, घर में घुसकर गोली मारी; छह घायल

संवाद सहयोगी, जागरण. शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)। भूमि विवाद में रविवार रात गांव के ही कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर खाना खा रहे ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी। बचाने आए स्वजन को पीटा। नसीरपुर क्षेत्र के गांव नंदराम की मढ़ैया में हुई इस वारदात से सनसनी फैल गई। एसपी ग्रामीण और सीओ फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय लाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नसीरपुर क्षेत्र के गांव नंदराम की मढ़ैया में सोमवार रात का मामला घटना रात नौ बजे की है। 45 वर्षीय सत्यभान यादव अपने घर में स्वजन के साथ खाना खा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान गांव के ही सूरतराम यादव और अरुण अपने साथियों को लेकर घर में घुस आए। पहले उन्होंने लाठी डंडों से सबको पीटा। फिर विरोध करने पर सत्यभान पर गोली चला दी, जो उनके सिर में लगी। जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। इस घटना से चीखपुकार मच गई। हमलावरों की पिटाई से सत्यभान की पत्नी राधा, बेटा गुलशन, शिवम, लवकुश, भाई राजपाल और भतीजा शिवकुमार घायल हो गए।

खाना खाते समय मारी गोली, एसपी ग्रामीण और सीओ मौके पर पहुंचे मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को संयुक्त चिकित्सालय भेजा। एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी और सीओ शिकोहाबाद अरुण चौरसिया फोर्स के साथ पहुंचे। उन्होंने आरोपितों को पकड़ने के लिए उनके घरों पर दबिश दी, लेकिन देर रात तक कोई नहीं मिला। राधा ने पुलिस को बताया कि वन विभाग की एक भूमि को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है। कुछ महीने पहले भूमि का सीमांकन भी हुआ था। रविवार रात दूसरा पक्ष अचानक हमलावर हो गया।