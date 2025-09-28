Language
    एटीएम कार्ड धाेखाधड़ी का आरोपित मुठभेड़ में गिरफ्तार, फिरोजाबाद पुलिस की गोली पैर में लगने से हुआ घायल

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 09:40 AM (IST)

    एटीएम कार्ड धाेखाधड़ी के मामले में वांछित अभियुक्त अखिलेश उर्फ करु को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी जिसके बाद उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसके पास से तमंचा कई एटीएम कार्ड प्लास्टिक प्लेट और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है। अखिलेश के खिलाफ विभिन्न थानों में पहले से ही पांच मुकदमे दर्ज हैं।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। एटीएम कार्ड की जालसाजी करने के मामले में वांछित अभियुक्त को थाना मक्खनपुर और महिला शक्ति पुलिस टीम ने शनिवार दिन रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपित के पैर में गोली लग गई । उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। उसके पास से तमंचा, चार -चार एटीएम, प्लास्टिक प्लेट और बिना नम्बर प्लेट की बाइक बरामद की गई।

    चेकिंग के दौरान भागने लगा आरोपित

    पुलिस टीम देर रात सांती पुल के पास चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान बाइक पर आए युवक को पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया तो वह भागने लगा। हड़बड़ाहट में बाइक फिसल कर गिर गई। इसके बाद वह फायरिंग करने लगा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई।

    आरोपित पर दर्ज हैं पांच मुकदमे

    घायल की पहचान अखिलेश उर्फ करु निवासी सलेमपुर थाना कुरावली मैनपुरी, हाल निवासी सैलई रामगढ़ के रूप में हुई। शिकोहाबाद सर्कल के सीओ प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध कुल पांच मुकदमे विभिन्न स्थानों में दर्ज हैं। अर्पित एटीएम कार्ड की जालसाजी करने के मामले में वांछित था।