छीछामई नहर पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली, लूट की फिराक में था आरोपित

फिरोजाबाद में लूट की योजना बना रहे बदमाशों को पुलिस ने घेर लिया। भागने के प्रयास में बाइक फिसलने पर बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से तमंचा कारतूस और बाइक बरामद की है। फरार बदमाश की तलाश जारी है।

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। लूट की वारदात की अंजाम देने की फिराक में छीछामई नहर पुलिया के मौजूद बदमाशों की रविवार रात एक बजे पुलिस ने घेरेबंदी की। बदमाशों ने भागने का प्रयास किया लेकिन बाइक फिसल गई। पुलिस उनकी तरफ बढ़ी तो फायरिंग कर दिया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और गिर पड़ा। जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। पकड़े गए बदमाश के पास से एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। ट्रामा सेंटर में प्राथमिकी उपचार के बाद उसे साोमवार शाम को जेल भेज दिया।

पुलिस को लूट की मिली थी सूचना सीओ प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि रविवार रात एक बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक बाइक से दो बदमाश छीछामई नहर पुलिया के पास मौजूद हैं। वे किसी लूट की घटना की फिराक में हैं। इस पर इंस्पेक्टर अनुज राणा और सर्विलासं प्रभारी एसआइ अमित तोमर के नेतृत्व में पुलिस ने बदमाशों की घेरेबंदी की। पुलिस देखते ही बदमाश भागने लगे।

इस दौरान उनकी बाइक फिसल गई। गिरने के बाद बदमाशों ने पकड़ने जाने के डर से फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह लहूलुहान हो गया। वहीं उसका साथी भाग निकला। सीओ ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश सुरजीत उर्फ सीटू निवासी नगला कन्हाई, खैरगढ़ है। उसके पैर में गोली लगी है।