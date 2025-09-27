Language
    घरेलू कलह से परेशान युवक ने की खुदकुशी, पांच बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

    By Rajneesh Kumar Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 04:42 PM (IST)

    फिरोजाबाद के राजमल गांव में घरेलू कलह के चलते एक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक केशवदेव शराब पीने का आदी था और खेत बेचने को लेकर पत्नी और मां से उसका विवाद हुआ था। पत्नी के फोन करने पर जब जवाब नहीं मिला तो पड़ोसियों ने दरवाजा बंद पाया। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बरामद किया और मामले की जांच कर रही है।

    घरेलू कलह में किसान ने फंदे से लटककर दी जान।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। घरेलू कलह में किसान ने घर में फंदे से लटक कर जान दे दी। घटना शुक्रवार शाम को रजावली थाना क्षेत्र में राजमल गांव की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा।

    गांव राजमल निवासी 36 वर्षीय केशवदेव अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसके तीन बेटियां और दो बेटे हैं। वह शराब पीने का आदी था। थानाध्यक्ष बृजकिशोर सिंह ने बताया कि दो दिन पहले उसने खेत बेचने के लिए पत्नी और मां से झगड़ा किया था।

    इससे नाराज होकर पत्नी बच्चों को लेकर मायके और मां अपनी बेटी के घर चली गई थी। शुक्रवार दोपहर पत्नी ने केशवदेव के मोबाइल पर कई बार काल किया, तो उसका फोन नहीं उठा। इस पर उसने पड़ोसियों को फोन किया। तब पता चला कि दरवाजा अंदर से बंद है और कुछ आवाज नहीं आ रही है।

    सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो एक कमरे में केशवदेव फंदे से लटका हुआ था। थानाध्यक्ष ने बताया प्रारंभिक जांच में घरेलू कलह में जान देने की बात सामने आई है। जांच की जा रही है।