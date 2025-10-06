Language
    By Rajneesh Kumar Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:45 PM (IST)

    फिरोजाबाद में मुठभेड़ में मारे गए इनामी बदमाश के पोस्टमार्टम में गोली लगने और आरपार होने का खुलासा हुआ। बदमाश ने हाईवे पर लूट की थी और पुलिस हिरासत से भाग गया था। मुठभेड़ में उसने पुलिस पर फायरिंग की जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को अलीगढ़ ले जाया गया।

    मुठभेड के बाद एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी (बाएं), सीओ शिकोहाबाद प्रवीन तिवारी (बाएं से दूसरे), इंस्पेक्टर शिकोहाबाद अनुज राणा।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। मुठभेड़ में मारे गए 50 हजार के इनामी बदमाश के सीने में एक गोली जो कि सीने के बीचोंबीच लगी थी। लगने के बाद गोली आरपार हो गई थी। सोमवार दोपहर दो डॉक्टरों के पैनल और वीडियोग्राफी में हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। पीएम के बाद पिता और बहनोई निजी एंबुलेंस से शव लेकर अलीगढ़ के लिए शाम छह बजे रवाना हो गए।

    कानपुर-आगरा हाईवे पर मक्खनपुर क्षेत्र के गांव घुनपई में 30 सितंबर की सुबह गुजरात की जीके कंपनी की कार से बदमाशों ने दो करोड़ रुपये का कैश लूट लिया था। चार अक्टूबर की शाम को अलीगढ़ के खैर क्षेत्र के गांव अरनी निवासी सरगना नरेश और उसके पांच साथियों को गिरफ्तार किया गया था। इनके पास से एक करोड़ की रकम सहित अन्य सामान बरामद किया गया।

    नरेश गैंग का सरगना था। उसने पूछताछ में बताया था कि लूटी गई कुछ रकम उसने हाईवे के किनारे ही झाड़ियों में छिपा दी है। इसलिए दोपहर एक बजे थानाध्यक्ष मक्खनपुर चमन शर्मा तीन सिपाहियों के साथ उसे खेड़ा गणेशपुर गांव के पास ले गए थे। जहां से शाैच के बहाने हथकड़ी समेत भाग निकला था। रात साढ़े आठ बजे पुलिस ने बीएमआर होटल के पास झाड़ियों में छिपे नरेश की घेरेबंदी की। इस पर उसे पुलिस टीम पर पिस्टल और रिवॉल्वर से फायरिंग शुरू कर दी।

    एक गोली एसपी ग्रामीण अनुज कुमार चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। इंस्पेक्टर रामगढ़ संजीव कुमार दुबे हाथ में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग में एक गोली नरेश के सीने लगी। उसे ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद खैरगढ़ इंस्पेक्टर राकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम उसके गांव भेजी गई।

    इस पर सोमवार दोपहर पिता भूरी सिंह, बहनोई दिनेश सिंह और गांव के महेंद्र पाल पुलिस के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। बेटे का शव देखने के बाद भूरी सिंह की आंखों से आंसू निकल आए। इस दौरान पुलिस ने स्वजन को मीडिया कर्मियों से दूर रखा। उन्हें बात नहीं करने दिया। पोस्टमार्टम हाउस पर एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद, सीओ सदर अरुण चौरसिया, महिला थाना प्रभारी रीना, इंस्पेक्टर संजुल पांडेय, थानाध्यक्ष चमन शर्मा और एलआइयू प्रभारी उपस्थित रहे।

