    दो करोड़ रुपये लूट का सरगना मुठभेड़ में ढेर: सुबह घर से 20 लाख बरामद कराए, शाैच के बहाने भागा और रात में एनकाउंटर

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:55 AM (IST)

    फिरोजाबाद में हाईवे पर हुई 2 करोड़ की लूट के मास्टरमाइंड ने पुलिस रिमांड में बताया कि उसने कुछ रकम झाड़ियों में छिपाई और 20 लाख रुपये घर पर रखे हैं। पुलिस ने 20 लाख बरामद किए। 2 करोड़ की लूट की रिपोर्ट लिखवाई लेकिन पुलिस का मानना है कि रकम डेढ़ करोड़ के आसपास है। आशंका है कि यह रकम हवाला कारोबार से जुड़ी हो सकती है।

    मुठभेड के बाद एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी (बाएं), सीओ शिकोहाबाद प्रवीन तिवारी (बाएं से दूसरे), इंस्पेक्टर शिकोहाबाद अनुज राणा।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। मक्खनपुर क्षेत्र में कानपुर-आगरा नेशनल हाईवे पर 30 सितंबर की सुबह कार को ओवरटेक कर दो करोड़ रुपये की लूट की वारदात करने वाले मास्टर माइंड को पुलिस रिमांड पर लेने वाली थी। पुलिस पूछताछ में उसने एक बैग में काफी रकम घुनपई के पास सर्विस रोड किनारे झाड़ियों में रखे होने की जानकारी उसने दी थी।

    लूट की रकम को लेकर असमंजस की स्थिति है

    रिकवरी के लिए ले जाते समय पुलिस कर्मी उसे रास्ते से भी लौटा कर थाने पर शौच कराने लाए थे। लूट की रकम को लेकर असमंजस की स्थिति है। पीड़ित ने दो करोड़ से अधिक रुपये की लूट होने की प्राथमिकी लिखवाई थी लेकिन पुलिस अधिकारियों का मानना है कि यह रकम डेढ़ करोड़ के आसपास ही है। घटना के दो दिन में कोई एक करोड़ रुपये खर्च नहीं कर सकता। शनिवार रात पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि कार में दो सीक्रेट चैंबर थे।

    20 लाख रुपये घर पर रखा

    एक चैंबर में मिला नोटों से भरा बैग वह सर्विस रोड किनारे झाड़ियों में छिपा दिया था। उसमें से 20 लाख रुपये उसके घर पर रखा है। इसके बाद पुलिस टीम उसे उसके अलीगढ़ स्थित घर पर लेकर गई, वहां से 20 लाख रुपये बरामद किए गए। एसएसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि उसे रिमांड पर लेने की तैयारी थी, इस बीच वह भाग गया था।

    बढ़ सकती है जीके कंपनी की मुश्किलें

    लूट की रकम के संबंध में गुजरात की जीके कंपनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यह रकम हवाला कारोबार से जुड़ा होना बताया जा रहा है। कंपनी किस प्रोडक्ट का काम करती है, इसकी जानकारी भी वादी नहीं दे सके हैंं। इसलिए पुलिस इस मामले की जीएसटी टीम से जांच करा सकती है। मास्टरमाइंड नरेश गुजरात की एक हवाला कारोबार करने वाली कंपनी से जुड़ा बताया गया है।

    नरेश के पांच साथी भेजे गए जेल

    मुठभेड़ में मारे गए लुटेरों के गैंग का सरगना नरेश के साथी तुषार निवासी मुहल्ला शिवपुरी निवाडी रोड मोदीनगर, गाजियाबाद, दुष्यंत निवासी ओम नगर थाना खैर जिला अलीगढ़, अक्षय निवासी गली नंबर डेरी फार्म गाजीपुर पूर्वी दिल्ली, आशीष उर्फ आशू निवासी बहादुरगढ़, थाना बहादुरगढ़ सिटी, जनपद बहादुरगढ़ हरियाणा और मोनू उर्फ मिलाप निवासी गढबढ जैतपुर थाना जैतपुर आगरा को रविवार दोपहर जेल भेजा गया।

    नए-नए युवकों को अपनी गैंग से जोड़ता था नरेश

    लुटेरों का सरगना नरेश इन दिनों अपनी गैंग का विस्तार कर रहा था। एसएसपी सौरभ कुमार दीक्षित ने बताया कि वह नए युवकों को अपनी गैंग से जोड़ता था। इसके लिए वह उन्हें तरह-तरह का प्रलोभन देता था, उसके झांसे में आकर युवक आपराधिक वारदात करने लगते थे। नरेश एक दशक से लूट एवं गंभीर अपराध करता था।

    लूट के रुपये से खरीदा था आईफोन-बाइक

    गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से 55 हजार रुपये कीमत का आईफोन भी बरामद किया गया था। उसे लूटी गई रकम में से खरीदा गया था। एक लाख रुपये की बाइक भी खरीदी गई थी। इन दोनों को पुलिस ने बरामद कर लिया था। 