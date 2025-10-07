यूपी के इस जिले में बिजली चोरी करने वाले हो जाएं सावधान, विजिलेंस की रडार पर इन फीडर के 30 हजार उपभोक्ता

फिरोजाबाद में बिजली विभाग ने 30 हजार बिजली चोरों को चिन्हित किया है जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। सबसे अधिक लाइन लॉस वाले चार सब-स्टेशनों के 11 फीडरों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। आर्मर्ड केबल और स्मार्ट मीटर लगाने के बावजूद चोरी जारी है। सरकार का लक्ष्य है कि लाइन लॉस को 15% से नीचे लाया जाए जिसके लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। शहर में बिजली चोरी करने वाले 30 हजार उपभोक्ता विभाग के राडार पर हैं। सबसे अधिक लाइन लास वाले चार विद्युत सब स्टेशनों के 11 फीडर चिह्नित किए गए हैं। अधीक्षण अभियंता शहर ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर पुलिस फोर्स, विजिलेंस के साथ संयुक्त रूप से चिह्नित फीडरों पर डोर-टू-डोर अभियान चलाने के निर्देश दिए।

बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए आर्मर्ड केबल बिछाने के साथ घर-घर स्मार्ट मीटर लगवाए जा रहे हैं। निरंतर चेकिंग अभियान भी चल रहे हैं। फिर भी लोग बिजली चोरी करना नहीं छोड़ रहे हैं। शहर में रसूलपुर, आसफाबाद, पुरुषोत्तम बिहार और लेबर कॉलोनी के 11 फीडरों पर इनकी संख्या अधिक है।

इसलिए अधीक्षण अभियंता शहर एमके अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ बुधवार से विशेष अभियान चलाने की कार्य योजना बनाई। उन्होंने बताया चिह्नित किए गए 11 फीडर पर 21 से 42 प्रतिशत तक लाइन लास आ रहा है। चोरी होने के कारण प्रतिमाह लाखों के राजस्व की हानि हो रही है।