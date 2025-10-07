Language
    दिवाली से पहले इन मिठाइयों में दामों भारी बढ़ोत्तरी, काजू से बने स्वीट्स के लिए देने होंगे हजारों रुपये

    By manoj kumar Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 08:33 PM (IST)

    दिवाली के अवसर पर अलीगढ़ शहर में मिठाई के दामों में इजाफा हुआ है। देशी घी से बनी मिठाई पर 40 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है जिससे न्यूनतम मूल्य 600 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। काजू की मिठाई 1280 रुपये प्रति किलो मिलेगी। व्यापारियों का कहना है कि दूध मावा घी और चांदी के वर्क की कीमतें बढ़ने से दाम बढ़ाने पड़े है।

    दीपावली से पहले मिठाईयों पर हुई 40 रुपये प्रतिकिलो की वृद्धि।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दीपावली पर मिठाई खरीदने वालों इस बार जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। शहर के देशी घी से निर्मित मिठाई कारोबारियों ने 40 रुपये प्रतिकिलो कीमत में वृद्धि की है। अब शहर के नामचीन व ब्रांडेड स्वीट्स सेंटर से न्यूनतम 600 रुपये प्रतिकिलो में उपलब्ध होगी। वहीं, काजू से निर्मित मिठाई अब 1240 रुपये प्रतिकिलो के स्थान पर 1280 रुपये प्रतिकिलो में मिलेगी।

    इस मूल्य वृद्धि की मूल में कच्चे माल दूध, मावा, चीनी के दामों में वृद्धि बताई गई है। देशी की पर भी 120 रुपये प्रतिकिलो की तेजी है। आसमान छूत चांदी के दामों का भी इस कारोबार पर असर है।

    अच्छी क्वालिटी चांदी के वर्क पहले 550 रुपये प्रति पैकेट आते थे, अब इनकी कीमत दो गुना हो गई है। अब यह 1100 रुपये प्रति पैकेट हो गया है।

    मिठाईयों में इसका उपयोग खूब किया जा रहा है। पिछले वर्ष भी मिठाईयों पर 40 रुपये प्रतिकिलो की वृद्धि हुई थी। दीपावली पर पहले मिले आर्डर के भाव बदले जा रहे हैं।

    दीपावली पर लोग अपने स्वजन, प्रतिष्ठान, फैक्ट्री व फर्म में काम करने वाले लोगों को उपहार स्वरूप मिठाई दी जाती है। पिछले एक माह से देशी का टीन महंगा हुआ था। तब यह टिन आठ हजार रुपये का है। 15 दिन पहले यह नौ हजार रुपये का हुआ। अब बाजार में इसकी कीमत दस हजार रुपये तक है।

    यानि एक किलो देशी घी पर 120 से 130 रुपये की वृद्धि हुई है। दूध 15 दिन पहले 55 रुपये लीटर था। अब अच्छी क्वालिटी का 60 रुपये प्रति लीटर हो गया है। चीनी व बेसन के दाम स्थिर हैं।

    बहुत सी सूखी मेवा पर 50 से 150 रुपये प्रतिकिलो तक की वृद्धि हुई है। मिठाई में उपयोग होने वाला काजू 700 रुपये प्रतिकिलो के स्थान पर 850 रुपये प्रतिकिलो हो गया है।

    क्या कहते हैं व्यापारी

    मिठाई पर 40 रुपये प्रतिकिलो की वृद्धि हो गई है। इसके मूल में कर्मचारियों के वेतन में बढोत्तरी, मिठाईयां बनाने में प्रयोग होने वाला देशी घी व अन्य कच्चा माल महंगा हुआ है। चांदी के वर्क की कीमत दो गुना हो गई है। -सुमित गोयल, निदेशक, कुंजीलाल दालसेव प्राइवेट लिमिटेड।

    दूध, मावा, देशी घी, सूखी मेवा पर पिछले 15 दिनों से दाम बढ़े हैं। देशी घी के टिन पर एक से दो हजार रुपये की वृद्धि हुई है। सात सौ रुपये वाला काजू साढ़े आठ सौ रुपये प्रति किलो हो गया है। मूल्य वृद्धि मजबूरी बन गई। -अरविंद कुमार गोयल, मालिक, राधे श्याम स्वीटस, हरदुआगंज।