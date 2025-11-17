DVVNL का बाबू फिरोजाबाद में कर गया 37.59 लाख का गबन, पुलिस ने हेड कैशियर को जेल भेजा

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। बिजली विभाग के सिरसागंज डिवीजन कार्यालय में तैनात रहे हेड कैशियर (कार्यकारी सहायक) ने 37.59 लाख रुपये का गबन कर लिया। एक वर्ष पूर्व मामले की जानकारी होने पर जांच शुरू हुई तो आरोपित ने कुछ रुपये जमा भी कराए दिए। अब डीएम के आदेश पर एक्सईएन ने थाना सिरसागंज में प्राथमिकी दर्ज कराई तो पुलिस ने उसे आगरा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

डिवीजन में तैनाती के दौरान आगरा के खंदारी निवासी हेड कैशियर अनुराग गुप्ता द्वारा (वर्तमान में विद्युत वितरण खंड फिरोजाबाद में तैनात) लाखों का गबन करने की शिकायत पर नवंबर 2024 में एक्सईएन अमित कुमार ने जांच कराई। रोकड़ बही एवं बैंक स्टेटमेंट का मिलान करने पर पता चला कि राेकड़ बही में कई क्षेत्रीय राजस्व संग्रहकर्ताओं के नाम एवं धनराशि का विवरण अंकित नहीं है। कुल प्राप्त राजस्व एवं बैंक में जमा धनराशि में 37.59 लाख अंतर पाया गया। एक्सईएन के काफी प्रयास के बाद भी कैशियर ने छह बार में इस वर्ष 31 अक्टूबर तक मात्र 5.60 लाख रुपये ही जमा कराए।