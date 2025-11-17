Language
    डिलीवरी एजेंट बनकर करते थे ठगी, फिरोजाबाद में गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:06 PM (IST)

    फिरोजाबाद में साइबर क्राइम पुलिस ने डिलीवरी एजेंट बनकर ठगी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी जस्ट डायल से डेटा लेकर ग्राहकों को कॉल करते थे और पार्सल के नाम पर पैसे ठगते थे। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ में पता चला कि ये दो साल से ठगी कर रहे थे और 1500 से अधिक लोगों को शिकार बना चुके हैं।

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने डिलीवरी कंपनी का एजेंट बनकर पार्सल डिलीवरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपितों के कब्जे से दो मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

    इंस्पेक्टर राजेश सिंह ने बताया कि समन्वय एवं प्रतिबिम्ब पोर्टल से प्राप्त शिकायतों की जांच के क्रम में दो आरोपितों अंकित निवासी ग्राम नगला धीर, थाना एका जनपद और भीम निवासी कमालुद्दीनपुर थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद को हाईवे के पास से थाना मटसेना से गिरफ्तार किया है।

    पकड़ा गया भीम वर्तमान में गली नंबर सात आजाद नगर, ग्राम खोडा थाना खोडा जनपद गाजियाबाद में रहता है। पकड़े गए आरोपितों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

    Firozabad Gang

    साइबर थाना पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी। 

    पकड़े गए आरोपितों के विरुद्ध एनसीआरपी पोर्टल पर दो दर्जन से अधिक शिकायतें पंजीकृत हैं। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे जस्ट डायल वेबसाइट पर फर्जी फर्म बना कर डिलीवरी कंपनियों से ग्राहकों का डेटा प्राप्त करते थे। इसके बाद बाद कंपनियों का डिलीवरी एजेंट बन कर ग्राहकों को काल करते थे।

    ग्राहकों से पार्सल के रुपये विभिन्न खातों में स्थानांतरित करवा लेते थे। फिर संबंधित ग्राहक का मोबाइल नंबर ब्लाक कर देते थे। वहीं जब असल में डिलीवरी एजेंट पार्सल लेकर पहुंचता तो उन्हें फिर से भुगतान करना पड़ता था।

    इसकी कई ग्राहकों ने शिकायत की थी। पकड़े गए आरोपित दो वर्ष से ठगी का धंधा कर रहे थे। अब तक 15 सौ ग्राहकों को ठगी का शिकार बना चुके हैं।