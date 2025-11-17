डिलीवरी एजेंट बनकर करते थे ठगी, फिरोजाबाद में गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने डिलीवरी कंपनी का एजेंट बनकर पार्सल डिलीवरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपितों के कब्जे से दो मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

इंस्पेक्टर राजेश सिंह ने बताया कि समन्वय एवं प्रतिबिम्ब पोर्टल से प्राप्त शिकायतों की जांच के क्रम में दो आरोपितों अंकित निवासी ग्राम नगला धीर, थाना एका जनपद और भीम निवासी कमालुद्दीनपुर थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद को हाईवे के पास से थाना मटसेना से गिरफ्तार किया है।

पकड़ा गया भीम वर्तमान में गली नंबर सात आजाद नगर, ग्राम खोडा थाना खोडा जनपद गाजियाबाद में रहता है। पकड़े गए आरोपितों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन बरामद हुआ है। साइबर थाना पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी। पकड़े गए आरोपितों के विरुद्ध एनसीआरपी पोर्टल पर दो दर्जन से अधिक शिकायतें पंजीकृत हैं। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे जस्ट डायल वेबसाइट पर फर्जी फर्म बना कर डिलीवरी कंपनियों से ग्राहकों का डेटा प्राप्त करते थे। इसके बाद बाद कंपनियों का डिलीवरी एजेंट बन कर ग्राहकों को काल करते थे।