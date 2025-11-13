DM Firozabad बन गए टीचर, स्कूल में पहुंचकर दसवीं के बच्चों को पढ़ा दिया Maths

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। जेहलपुर वजीरपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के निरीक्षण के दौरान गुरुवार को डीएम कुछ देर शिक्षक की भूमिका में दिखाई दिए। कक्षा 10 के छात्रों को गणित पढ़ा रही शिक्षिका रेलगाड़ी के दूरी तय करने संबंधी प्रश्न को हल नहीं कर पाईं तो डीएम ने उसे ब्लैक बोर्ड पर हल किया। उन्होंने शिक्षिका को तो हिदायत दी ही, कक्षा 12 के छात्रों को लैपटाप नहीं मिलने पर प्रधानाचार्य को भी डांट लगाई।

दोपहर 12 बजे डीएम रमेश रंजन ने सीडीओ शत्रोहन वैश्य के साथ विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षा 10 और 12 के छात्र-छात्राओं से उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चों से उनके भविष्य के विषय में पूछ कर यह जाना कि उनका रुझान किस तरफ है। छात्र कुलदीप यादव ने बताया कि वह एथलीट बनना चाहता है, स्कूल की तरफ से वह देश के विभिन्न भागों में एथलीट की प्रतियोगिता में शामिल हो चुका है।