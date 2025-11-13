Language
    DM Firozabad बन गए टीचर, स्कूल में पहुंचकर दसवीं के बच्चों को पढ़ा दिया Maths

    By Kartikey Nath Dwivedi Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:07 PM (IST)

    फिरोजाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में डीएम रमेश रंजन ने शिक्षक की भूमिका निभाई। कक्षा 10 की गणित शिक्षिका के प्रश्न हल न कर पाने पर उन्होंने स्वयं ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल किया। उन्होंने छात्रों से बात की और एथलीट बनने की इच्छा रखने वाले छात्र को प्रोत्साहित किया। लैपटॉप वितरण में देरी पर प्रधानाचार्य को फटकार लगाई।

    बच्चों को पढ़ाते हुए डीएम रमेश रंजन। फोटो: जागरण

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। जेहलपुर वजीरपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के निरीक्षण के दौरान गुरुवार को डीएम कुछ देर शिक्षक की भूमिका में दिखाई दिए।

    कक्षा 10 के छात्रों को गणित पढ़ा रही शिक्षिका रेलगाड़ी के दूरी तय करने संबंधी प्रश्न को हल नहीं कर पाईं तो डीएम ने उसे ब्लैक बोर्ड पर हल किया। उन्होंने शिक्षिका को तो हिदायत दी ही, कक्षा 12 के छात्रों को लैपटाप नहीं मिलने पर प्रधानाचार्य को भी डांट लगाई।

    दोपहर 12 बजे डीएम रमेश रंजन ने सीडीओ शत्रोहन वैश्य के साथ विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षा 10 और 12 के छात्र-छात्राओं से उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी प्राप्त की।

    बच्चों से उनके भविष्य के विषय में पूछ कर यह जाना कि उनका रुझान किस तरफ है। छात्र कुलदीप यादव ने बताया कि वह एथलीट बनना चाहता है, स्कूल की तरफ से वह देश के विभिन्न भागों में एथलीट की प्रतियोगिता में शामिल हो चुका है।

    डीएम ने कुलदीप की प्रतिभा को और निखारने के निर्देश शिक्षकों को दिया। उसे जिले के खेल का ब्रांड एंबेसडर बनाने की बात कही। शिक्षिका कक्षा 10 के गणित के प्रश्न को हल नहीं कर पाईं तो डीएम ने उसे हल किया।

    शिक्षिका से कहा कि वह अपनी पूरी तैयारी कर बच्चों को पढ़ाने आएं ताकि इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो। यदि शिक्षक ही प्रश्न हल नहीं कर पाएगा तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे।

    उन्होंने प्रधानाचार्य जयपाल सिंह को लैपटाप का वितरण न करने पर चार्जशीट देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के समय जिला समाज कल्याण अधिकारी राजमती उपस्थित थीं।

