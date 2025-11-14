Language
    धीरेंद्र शास्त्री ने 'सनातन पदयात्रा' में फिरोजाबाद के एसपी ग्रामीण को किया सैल्यूट, वीडियो वायरल

    By Rajneesh Kumar Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:25 PM (IST)

    फिरोजाबाद में सनातन एकता हिंदू पदयात्रा के दौरान बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में, शास्त्री जी मथुरा में पदयात्रा की सुरक्षा में तैनात एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी को सैल्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह घटना कोटवन में हुई, जहाँ शास्त्री जी ने मुस्कुराते हुए चौधरी का अभिवादन किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब प्रसारित हो रहा है।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। सनातन एकता हिंदू पदायात्रा के दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पं.धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी को सैल्यूट करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। एसपी ग्रामीण की ड्यूटी मथुरा में पदयात्रा की सुरक्षा में लगी हुई।

    यात्रा जैसे ही कोटवन पहुंची। वहां सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे अनुज चौधरी आगे बढ़े। उन्हें देखते पं.धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मुस्कुराते हुए उन्हें सैल्यूट किया। वहां उपस्थित लोगों ने इसकी वीडियो बना ली। अब यह इंटरनेट मीडिया पर खूब प्रसारित हो रहा है।

    धीरेंद्र शास्त्री को देंगे बांकेबिहारी का प्रसादी अंगवस्त्र, छप्पनभोग

    मथुरा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री दिल्ली से सनातन एकता पदयात्रा लेकर रविवार को ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर पहुंचेंगे। यहीं अपनी पदयात्रा का समापन धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री करेंगे। उनका मंदिर में स्वागत सत्कार दिव्यरूप से किया जाएगा। उनकी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर स्वागत की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी गई है।

    मंदिर के वीआइपी कटहरे में पहुंचकर धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य पूजन करने के साथ दीप प्रज्वलित करेंगे। इस दौरान मंदिर सेवायत उन्हें ठाकुरजी का प्रसादी अंगवस्त्र, मुरली व छप्पनभोग का विशेष प्रसाद भेंट करेंगे। छटीकरा से मंदिर तक आने वाले रूट को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है।

    जबकि मंदिर के अंदर स्वागत की जिम्मेदारी जिला प्रशासन खुद संभालेगा। मंदिर में वीआइपी प्रोटोकाल के साथ शास्त्री गेट संख्या दो से प्रवेश करेंगे, तो उनके लिए गेट से वीआइपी कटहरा तक रूट खाली करवाया जाएगा। वीआइपी कटहरे में करीब पंद्रह मिनट तक दर्शन व पूजा-अर्चना करने के बाद वह पदयात्रा का समापन करेंगे।