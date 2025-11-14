धीरेंद्र शास्त्री ने 'सनातन पदयात्रा' में फिरोजाबाद के एसपी ग्रामीण को किया सैल्यूट, वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। सनातन एकता हिंदू पदायात्रा के दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पं.धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी को सैल्यूट करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। एसपी ग्रामीण की ड्यूटी मथुरा में पदयात्रा की सुरक्षा में लगी हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यात्रा जैसे ही कोटवन पहुंची। वहां सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे अनुज चौधरी आगे बढ़े। उन्हें देखते पं.धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मुस्कुराते हुए उन्हें सैल्यूट किया। वहां उपस्थित लोगों ने इसकी वीडियो बना ली। अब यह इंटरनेट मीडिया पर खूब प्रसारित हो रहा है।

धीरेंद्र शास्त्री को देंगे बांकेबिहारी का प्रसादी अंगवस्त्र, छप्पनभोग मथुरा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री दिल्ली से सनातन एकता पदयात्रा लेकर रविवार को ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर पहुंचेंगे। यहीं अपनी पदयात्रा का समापन धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री करेंगे। उनका मंदिर में स्वागत सत्कार दिव्यरूप से किया जाएगा। उनकी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर स्वागत की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी गई है।

मंदिर के वीआइपी कटहरे में पहुंचकर धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य पूजन करने के साथ दीप प्रज्वलित करेंगे। इस दौरान मंदिर सेवायत उन्हें ठाकुरजी का प्रसादी अंगवस्त्र, मुरली व छप्पनभोग का विशेष प्रसाद भेंट करेंगे। छटीकरा से मंदिर तक आने वाले रूट को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है।