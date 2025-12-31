Language
    आधार कार्ड से 100 से अधिक डिजिटल खाते खोलकर साइबर ठगी, फिरोजाबाद में दो गिरफ्तार

    By Rajneesh Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:10 AM (IST)

    फिरोजाबाद में साइबर अपराधियों ने ग्रामीण महिलाओं को सिलाई मशीन दिलाने का झांसा देकर उनके आधार कार्ड से सौ से अधिक डिजिटल बैंक खाते खुलवाए। इन खातों का ...और पढ़ें

    गिरफ्तार आरोपित।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। सरकारी योजना में सिलाई मशीन दिलाने का झांसा देकर उनके आधार कार्ड से साबइर अपराधियों ने सौ से अधिक डिजिटल खाते बैंकों में खुलवाए। जिनमें ठगी की रकम मंगाई जाती थी। दो आरोपितों को जेल भेजने के बाद पुलिस उनके दो और साथियों की तलाश में लगी है।

    ग्रामीण महिलाओं से सरकारी योजनाओं के नाम पर लेते थे आधार कार्ड

    मामले की जांच कर रहे थाना उत्तर प्रभारी अंजीश कुमार ने बताया कि बैंकों को पत्र लिखकर यह डिटेल जुटाई जा रही है कि आरोपितों ने इन खातों में कितनी रकम का स्थानांतरण किया है। वह कब से यह काम कर रहे थे। शुक्रवार रात नगला पान सहाय की पुलिया के पास से पकड़े गए नमन निवासी हरीनगर गली नं एक थाना उत्तर और विवेक पंडित उर्फ मोनू निवासी कपावली थाना नारखी ने बताया कि गिरोह में दो अन्य आरोपित आकाश शर्मा निवासी द्वारिकापुरी गली नंबर दो थाना उत्तर और पंकज शर्मा निवासी होली दरबाजा थाना फरिहा भी शामिल हैं।

    नमन और विवेक आधार कार्ड लाते थे। जबकि आकाश और पंकज विभिन्न बैंको में अन्य लोगों के मोबाइल नंबर लगाकर खाते खुलवा लेते थे।

    थाना उत्तर पुलिस ने गिरोह के दो आरोपितों को पकड़ा है, दो अभी फरार

     

    इन खातों का प्रयोग साइबर ठगी के लेनदेन में करते थे। जिस मोबाइल नंबर की केवाईसी की जाती थी। वह आकाश व पंकज शर्मा उपलब्ध कराते थे। पकड़े गए आराेपित स्नातक हैं। चाराें आरोपित पहले बैंकों के लिए लोन रिकवरी का काम करते थे, लेकिन इससे इतनी आय नहीं होती थी। जिससे वे शान-शौकत भरी जिंदगी गुजार सके। इसके बाद ही चारों ने ठगी का धंधा चुना और लोन रिकवरी की नौकरी छोड़ दी।

    इंस्पेक्टर ने बताया कि फरार आरोपितों के पकड़ में आने के बाद साफ होगा कि गिरोह किस तरह से ठगी करता था। अब तक कितने की धोखाधड़ी कर चुके हैं।