बाबा नीम करोरी मंदिर का संपर्क मार्ग होगा साढ़े पांच मीटर चौड़ा, श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा

संवाद सहयोगी, जागरण. टूंडला। गांव अकबरपुर स्थित बाबा नीम करोरी महाराज के मंदिर तक का रास्ता अब साढ़े पांच मीटर चौड़ा होगा। जिसके बाद बाबा के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। शुक्रवार को डीएम और सीडीओ ने मंदिर जाने वाले संपर्क मार्ग का निरीक्षण किया।

डीएम और सीडीओ ने सड़क का किया निरीक्षण डीएम रमेश रंजन और सीडीओ शत्रोहन वैश्य दोपहर तीन बजे सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे। जहां उन्होंने मंदिर तक का रास्ता सुगम बनाने के लिए अधीनस्थों को निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि वर्तमान में बाबा नीम करोरी मंदिर तक जाने का रास्ता काफी संकरा है। ऐसे में बाबा के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सड़क को 5.5 मीटर तक चौड़ा करने के निर्देश दिए।