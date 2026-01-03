Language
    बाबा नीम करोरी मंदिर का संपर्क मार्ग होगा साढ़े पांच मीटर चौड़ा, श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा

    By Puneet Kumar Rawat Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:02 AM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, जागरण. टूंडला। गांव अकबरपुर स्थित बाबा नीम करोरी महाराज के मंदिर तक का रास्ता अब साढ़े पांच मीटर चौड़ा होगा। जिसके बाद बाबा के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। शुक्रवार को डीएम और सीडीओ ने मंदिर जाने वाले संपर्क मार्ग का निरीक्षण किया।

    डीएम और सीडीओ ने सड़क का किया निरीक्षण

    डीएम रमेश रंजन और सीडीओ शत्रोहन वैश्य दोपहर तीन बजे सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे। जहां उन्होंने मंदिर तक का रास्ता सुगम बनाने के लिए अधीनस्थों को निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि वर्तमान में बाबा नीम करोरी मंदिर तक जाने का रास्ता काफी संकरा है। ऐसे में बाबा के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सड़क को 5.5 मीटर तक चौड़ा करने के निर्देश दिए।

    लोक निर्माण विभाग को प्रस्ताव भेजने के निर्देश

    डीएम  कहा कि मार्ग चौड़ीकरण का विस्तृत प्रस्ताव (डीपीआर) तत्काल तैयार कर धर्मार्थ कार्य विभाग और लोक निर्माण विभाग को भेजा जाए। जिससे शीघ्रता से इस पर कार्य प्रारंभ हो सके। डीएम ने कहा कि बाबा नीम करोरी का जन्म स्थान न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस मार्ग के बनने से स्थानीय अर्थव्यवस्था और धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी। इस मौके पर एसडीएम अंकित वर्मा, बीडीओ प्रभात रंजन आदि उपस्थित रहे।