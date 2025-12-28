फिरोजाबाद मतदाता सूची: 3.44 लाख फॉर्म जमा नहीं, 31 दिसंबर को नई सूची होगी प्रकाशित

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। विधानसभा मतदाता सूची के विशेष प्रगाण पुनरीक्षण (एसआईआर) में गणना प्रपत्र (फार्म) भरकर जमा करने का कार्य शुक्रवार को पूरा हो गया। दो बार तिथियां बढ़ने के बाद भी 3.44 लाख फार्म जमा नहीं हो सके। फिरोजाबाद विधानसभा सीट पर ऐसे फार्म सबसे अधिक हैं। अब प्रशासन 31 दिसंबर को नई मतदाता सूची प्रकाशित करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले जिले में बढ़े 129 नए बूथों पर मतदाताओं की शिफ्टिंग का कार्य भी कराया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसआइआर के पहले चरण का कार्य हुआ पूरा, नाम काटने से पहले सभी को भेजे जाएंगे नोटिस चार नवंबर से शुरू हुए एसआईआर अभियान में 2003 की मतदाता सूची को आधार मानते हुए मतदाताओं को फार्म घर-घर जाकर वितरित किए गए। इसके बाद उन्हें भरवाकर चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया गया, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी हजारों मतदाताओं के फार्म नहीं भरे जा सके। इसके कई कारण रहे। बड़ी संख्या में मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी थी। हजारों मतदाता अपना निवास स्थान स्थाई रूप से छोड़कर चले गए थे। इन्हें शिफ्टेड की श्रेणी में डाला गया।

34 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम एक से अधिक जगह दर्ज पाए गए। 86 हजार से अधिक मतदाता बीएलओ और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को भी ढूंढने से नहीं मिले। अब इन सभी के नाम नई मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले प्रशासन इन्हें नोटिस जारी करेगा।

नए बढ़े 129 बूथों पर मतदाताओं की शिफ्टिंग का चल रहा कार्य, लिए जाएंगे दावे और आपत्तियां

इधर एक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता रखने के मानक को पूरा करने के लिए प्रशासन ने इससे अधिक मतदाता वाले बूथों का विभाजन कर नए बूथ बनाए हैं। उन पर मतदाताओं की शिफ्टिंग का कार्य चल रहा है। एडीएम वित्त एवं राजस्व विशु राजा ने बताया कि नई मतदाता सूची का प्रकाशन 31 दिसंबर की सुबह सभी बूथों पर होगा। बूथवार मतदाता सूची की एक-एक प्रति तहसीलों और जिला निर्वाचन कार्यालय में भी रहेगी। छह प्रमुख राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसी दिन से दावे और आपत्तियां लिए जाएंगे।