कोहरे का कहर: बकेवर-बिंदकी रोड में एक के बाद एक चार वाहन भिड़े, चार लोग घायल

जागरण संवाददाता, कन्नौज। बिंदकी से बकेवर की ओर जा रहे दूध भरे टैंकर ने गलत दिशा में जाकर ट्रैक्टर को टक्कर मारते हुए पेड़ से टकरा गया। टक्कर से ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। कोहरे के कारण हुए इस हादसे के बाद टैंकर के पीछे से बाइक व कार टकरा गई।

वाहनों की इस टक्कर में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को एक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदकी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बिंदकी कोतवाली के बिंदकी-बकेवर रोड पर दूध लादकर टैंकर बकेवर की ओर जा रहा था। बलुआपुर मोड़ के पास टैंकर अनियंत्रित होकर दूसरी दिशा मेें गया और सामने से आ रहे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर का इंजन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और टैंकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गया।

ट्रैक्टर सवार बलुवापुर गांव निवासी मान सिंह व शिवाकांत घायल हो गए। इसी दौरान बिंदकी नगर के मोहल्ला ठठराही निवासी पुष्पेंद्र व विकास बाइक सहित पीछे से टैंकर में घुसे और जख्मी हो गए। चारों घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया।

घायल पुष्पेंद्र की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दुर्घटना के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस सड़क के किनारे खड़े टैंकर काे हटाने के लिए चालक की तलाश में जुट गई। इसकी दौरान टैंकर में पीछे से एक कार भी टकरा गई। हालांकि कार सवार को कोई चोट नहीं आई हैं।

ई-रिक्शा पलटने से मां बेटी सहित तीन लोग घायल कोतवाली के बसंती खेड़ा गांव निवासी चिनका की पत्नी मीरा देवी बुधवार को पुत्री काजल के साथ बाजार करने बिंदकी आई थी। आंबेडकर चौराहे से ई-रिक्शा में बैठकर घर जा रही थी। खिदिरपुर गांव के निकट ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया।

घटना देख आसपास व राहगीरों ने ई-रिक्शा को सीधा कराकर सवारियों को बाहर निकाला। जिसमें मां बेटी सहित कोतवाली के सिकदारपुर गांव निवासी सुमन पत्नी अवधेश को चोटें आईं हैं। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी बिंदकी लाया गया। जहां चिकित्सक ने इलाज के बाद घर भेज दिया है।

अनियंत्रित कंटेनर गुमटी तोड़ता हुआ पलटा कानपुर प्रयागराज हाईवे पर प्रयागराज से कानपुर की ओर बुधवार की शाम करीब पांच बजे कंटेनर जा रहा था। औंग थाने के शुक्ला नगर गांव के पास कंटेनर अनियंत्रित होकर नारायण ढाबे के बाहर रखी गुमटी को तोड़ता हुआ, कुछ दूर जाकर पलट गया।

कंटेनर चालक मलवां थाने के बरीपुर गांव निवासी फूल सिंह व कंटेनर में बैठे एक यात्री जनपद आगरा के टेढ़ी बगिया निवासी अजय कुमार घायल हुए हैं। दुर्घटना के बाद चालक व यात्री दोनेां कंटेनर की केबिन से खुद ही बाहर निकल आए।