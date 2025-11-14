टोल प्लाजा पर अब नई सुविधा, यूपीआई से चुका सकते टोल टैक्स, 15 नवंबर से नई व्यवस्था

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। अगर आपके वाहन में फास्टैग नहीं लगा है फिर भी टोल टैक्स से वाहन निकाल सकेंगे। अब वाहन निकालने से पहले यूपीआइ से टोल टैक्स देना होगा, यह सुविधा टोल प्लाजा में आज से शुरू होगी। पहले नगद टैक्स चुकाने में दो गुणा पैसा देना होता था, लेकिन अब सवा गुणा देना पड़ेगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ से यूपीआई की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। प्रत्येक टोल प्लाजा पर स्क्रीन में क्यूआर कोड दिखेगा। पेमेंट होने के बाद साउंड से अनाउंस होगा कि भुगतान हो चुका है। इस व्यवस्था से वाहन चालकों को टैक्स भरने में आसानी होगी। यह सुविधा शनिवार से सभी टोल प्लाजा में लागू कर दी जाएगी।

एनएचएआइ (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) बिना फास्टैग वाले वाहनों को टोल प्लाजा पर टैक्स भरने के लिए नई सुविधा शुरू करने जा रहा है। शनिवार से टोल प्लाजा में यूपीआइ (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) से टैक्स भरने की सुविधा शुरू की जा रही है। अभी तक फास्टैग नहीं होने पर नगद भुगतान करने की व्यवस्था टोल प्लाजा पर थी। जिसमे नगद भुगतान करने पर वाहन स्वामियों को दोगुणा भुगतान करना पड़ता था। शनिवार से यूपीआइ से टैक्स भरने की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके बाद वाहनों को टैक्स सवा गुणा ही भरना पड़ेगा।



बारकोड करना होगा स्कैन टोल प्लाजा पर बने बूथ में वाहन पहुंचते ही वहां लगे स्कैनर जैसे फास्टैग से टैक्स काट लेते हैं। वैसे ही अगर आपको यूपीआइ से टैक्स भरना है तो उसके लिए बारकोड आ जाएगा। जिसको स्कैन करने के बाद सामान्य राशि से 1.25 गुणा यानि आप सवा गुणा टैक्स यूपीआइ से भी भर सकते हैं।