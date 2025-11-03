Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP के इस जिले की पुलिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, 3 साल में 100 मुठभेड़, 18 हजार 928 अपराधी चिह्नित 

    By Yogendra Kumar Patel Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 07:54 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की पुलिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में उभरी है। पिछले तीन वर्षों में पुलिस ने 100 मुठभेड़ हुई। साथ ही 18 हजार से अधिक अपराधियों की पहचान की है। इस कार्रवाई से अपराधियों में डर का माहौल है और जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़ा है। पुलिस की सक्रियता और लगातार गश्त से अपराध नियंत्रण में मदद मिली है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। जिले की पुलिस ने बीते वर्षों में पुलिस मुठभेड़ बाद सर्वाधिक लुटेरे, चोर, गोकशों के साथ हिस्ट्रीशीटर, गैंग्सटर, ठग को भी जेल भेजा। इसी के साथ चर्चित अखरी तिहरे हत्याकांड समेत कुछ हत्यारोपित भी मुठभेड़ बाद जेल भेजे गए। तीन वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो हर साल पुलिस मुठभेड़ की संख्या बढ़ती रही। वर्ष 2023 में करीब 30 मुठभेड़, वर्ष 2024 में 35 तो वर्ष 2025 में अभी तक करीब 37 पुलिस मुठभेड़ हो चुकी है। जिससे गोकशी, गोतस्करी व बड़ी घटनाओं में तो अंकुश लग गया लेकिन लूट, चोरी व छेड़खानी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    बता दें कि 4 मई 2025 को थरियांव क्षेत्र में कार सवार के साथ हुई लूट में सुल्तानपुर घोष पुलिस ने मुठभेड़ बाद कानपुर व उन्नाव के दो लुटेरों को मुठभेड़ बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 13 मई 2025 को थरियांव थाने के बिलंदा में एक मंदिर के पुजारी व सेवक के दोहरे हत्याकांड में हत्यारोपित को पुलिस ने मुठभेड़ बाद पकड़कर जेल भेजा। 15 जून 2025 को स्वाट व खागा की संयुक्त पुलिस टीम ने चोरी व जानलेवा हमले के प्रयास में वांछित मनोज रैदास को मुठभेड़ बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा।

    1 जुलाई को गोस्तर इसरार निवासी पट्टीशाह को खागा पुलिस ने कुंभीपुर गांव के समीप से मुठभेड़ बाद जेल भेजा। हथगाम थाने के अखरी गांव में 8 अप्रैल 2025 को तिहरे हत्याकांड में फरार पूर्व प्रधान मुन्नू सिंह के पुत्र पियूष सिंह व सज्जन सिंह को पुलिस ने मुठभेड़ बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिसमें उक्त दोनों लोग गोली से घायल हुए थे। 15 अक्टूबर 2024 को अंतरजनपदीय ठग अमित शर्मा को साइबर क्राइम पुलिस ने मुठभेड़ बाद कल्यानपुर के समीप से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। किशनपुर क्षेत्र में एक दस वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने वाले आरोपित समीर को पुलिस ने जिहरवा के जंगल से मुठभेड़ बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा।


    अभी कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर कल्यानपुर क्षेत्र में बीते 31 अक्टूबर 2025 को ट्रक व डीसीएम चालकों को तमंचे के बल पर लूटपाट करने वाले तीन लुटेरों को पुलिस ने इसी दिन देर रात मुठभेड़ बाद जुगतखेड़ा मजरे दूधीकगार गांव के समीप से गिरफ्तार किया। जिसमें सरगना विवेक यादव गोली लगने से घायल हुआ था। इन तीनों को पुलिस ने जेल भेज दिया।

    जिले में 18 हजार 928 चिह्नित अपराधी


    पुलिस आंकड़ों में जिले के 22 थाना क्षेत्रों में 18 हजार 928 सत्यापित अपराधी हैं जिसमें 461लापता हैं और 800 अपराधियों की मृत्यु हो चुकी है। इनमें 1356 सक्रिय हिस्ट्रीशीटर अपराधी हैं। जिसमें 100 से अधिक हिस्ट्रीशीटरों की छवि सुधरी है वहीं जो सक्रिय हैं उन पर पुलिस नजर रखे हुए है, जिनकी अपराध में संलिप्तता है उन्हें जेल भेजा जा रहा है।

    एएसपी बोले, अपराधों में आई कमी

    एएसपी महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि लूट, चोरी व गोकशी करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है जिसमें कई मुठभेड़ में पकड़े गए। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधों में बेहतर कमी आई है। जिले के सभी थाना प्रभारियों को अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

    • किस वर्ष कितनी हुई पुलिस मुठभेड़

    • वर्ष 2023 - 30

    • वर्ष 2024 - 35

    • वर्ष 2025- 37