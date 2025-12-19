Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मूंगफली कारोबारी की हमलावरों ने पिटाई कर गोदाम में लगाई आग, थाने में दी तहरीर तो पुलिस ने बोला 'कल आना'

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 01:28 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक मूंगफली कारोबारी पर हमलावरों ने हमला कर दिया और उसके गोदाम में आग लगा दी। व्यापारी ने पुलिस को शिकायत दी, लेकिन पुलिस न ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर मलवां थाना क्षेत्र के सौंरा गांव के समीप गुरुवार रात वाहिदपुर निवासी मूंगफली कारोबारी आर्यन गुप्ता को कार सवारों ने रोककर पीट दिया।

    सूचना पर कारोबारी का साथी पहुंचा तो उसे पीटकर हमलावर निकल गए। इसके बाद कारोबारी के गोदाम में आग लगा दी गई जिससे पीड़ित की 40 बोरी मूंगफली जलकर राख हो गई।

    पीड़ित कारोबारी ने बताया कि वह मूंगफली का पैसा वसूलने जा रहा था। तभी हमला हुआ। आरोप लगाया कि रात को ही थाने जाकर पुलिस को तहरीर दी लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बजाए अगले दिन आने की बात कहकर वापस कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंस्पेक्टर राजकिशोर ने बताया कि मारपीट की घटना पूरी तरह से संदिग्ध है, गोदाम में आग लगने की घटना की भी जांच कराई जा रही है।

    यह भी पढ़ें- खुशखबरी! शादी के बाद अब बेटी को ससुराल में भी मिलेगा राशन...नहीं कटवाना पड़ेगा राशन कार्ड से नाम