मूंगफली कारोबारी की हमलावरों ने पिटाई कर गोदाम में लगाई आग, थाने में दी तहरीर तो पुलिस ने बोला 'कल आना'
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक मूंगफली कारोबारी पर हमलावरों ने हमला कर दिया और उसके गोदाम में आग लगा दी। व्यापारी ने पुलिस को शिकायत दी, लेकिन पुलिस न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर मलवां थाना क्षेत्र के सौंरा गांव के समीप गुरुवार रात वाहिदपुर निवासी मूंगफली कारोबारी आर्यन गुप्ता को कार सवारों ने रोककर पीट दिया।
सूचना पर कारोबारी का साथी पहुंचा तो उसे पीटकर हमलावर निकल गए। इसके बाद कारोबारी के गोदाम में आग लगा दी गई जिससे पीड़ित की 40 बोरी मूंगफली जलकर राख हो गई।
पीड़ित कारोबारी ने बताया कि वह मूंगफली का पैसा वसूलने जा रहा था। तभी हमला हुआ। आरोप लगाया कि रात को ही थाने जाकर पुलिस को तहरीर दी लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बजाए अगले दिन आने की बात कहकर वापस कर दिया।
इंस्पेक्टर राजकिशोर ने बताया कि मारपीट की घटना पूरी तरह से संदिग्ध है, गोदाम में आग लगने की घटना की भी जांच कराई जा रही है।
