शादी के एक दिन पहले लेखपाल ने दी जान, एसआईआर का काम और अवकाश न मिलने का आरोप

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। बिंदकी तहसील के सुल्तानगढ़ में तैनात लेखपाल सुधीर कुमार ने एसआइआर के काम में छुट्टी न मिलने पर पंखे के हुक में रस्सी का फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। लेखपाल की बुधवार को शादी थी। सूचना पर एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे।

कोतवाली बिंदकी के बागबादशाही खजुहा के रहने वाले लेखपाल सुधीर कुमार तहसील के सुल्तानगढ़ गांव में लेखपाल व एसआइआर के सुपरवाइजर थे। लेखपाल की बुधवार को शादी थी, इस कारण दो दिन के अवकाश थे। मंगलवार को सुबह 6:30 बजे लेखपाल घर कानूनगो शिवराम आए और गणना प्रपत्र फीड करने को कहा। कानूनगो के जाते ही लेखपाल घर में कमरे में गया और कुंडी बंद कर पंखे की हुक से फंदे पर लटक गया।

स्वजन ने देखा और शोर मचाया। इसके बाद कमरे का दरवाजा तोड़कर स्वजन अंदर गए और फंदे से लटक रहे लेखपाल को नीचे उतारा। तब तक लेखपाल की मौत हो चुकी थी। मौके पर एसडीएम प्रियंका अग्रवाल, तहसीलदार अचलेश सिंह, लेखपाल संघ के पदाधिकारी पहुंचे। शव घर पर रखा है।