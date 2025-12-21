Language
    यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का 22 दिसंबर को फतेहपुर दौरा, 11 योजनाओं के 104 लाभार्थियों को बांटेंगी हितलाभ

    By Vinod Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 09:05 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 22 दिसंबर को फतेहपुर आएंगी। इस दौरान वे 11 योजनाओं के 104 लाभार्थियों को हितलाभ वितरित करेंगी। राज्यपाल का दौरा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सोमवार को जिले में रहेगी। उनका हेलीकाप्टर मदारीपुर में बने हेलीपैड में उतरेगा, इसके बाद वह कार से सरस्वती विद्यामंदिर में पहुंचेगी और यहीं पर आयोजित संपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। वह करीब ढाई घंटे तक जिले में रहेंगी और इस दौरान 11 योजनाओं के 104 लाभार्थियों को अपने हाथों से हितलाभ बांटेंगी। जबकि यहीं पर 1282 लाभार्थियों को मंच से नीचे अफसर हितलाभ की सामग्री देंगे।

    रविवार को राज्यपाल के आगमन कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। मदारीपुर कला स्थल से सरस्वती विद्या मंदिर तक बृहद साफ-सफाई हुई तो वहीं स्कूल परिसर को भी सजाने-संवारने का काम प्रारंभ पूरा किया गया। बता दें कि पूर्व में डीएम रविंद्र सिंह व एसपी अनूप सिंह भी संयुक्त रूप से कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों को चाक चौबंद बनाने का निर्देश दे चुके हैं। आज नगर पालिका के ईओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए, उप निदेशक कृषि प्रसार, जिला उद्योग केंद्र प्रभारी व जिला पूर्ति अधिकारी छुट्टी के बाद भी अपने अपने विभाग की तैयारी में जुटे रहे।



    दो सुरक्षा हाउस बने, विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात

    राज्यपाल के आगमन पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से दो सुरक्षा हाउस बनाए गये हैं। पहला सुरक्षा हाउस मदारीपुर हेलीपैड से कुछ दूर पर दूसरा सेफ हाउस जिला अस्पताल में बनाया गया है। दोनों जगह अर्थोपैडिक, फिजीशियन और गाइनी के स्पेशलिस्ट रखे गए हैं। जिन्हें राजभवन के डाक्टरों के नंबर भी प्रदान किए गए हैं। राज्यपाल के ब्लड ग्रुप के दो-दो रक्तदाता भी यहां रखे गए हैं, किसी जरूरत पर यह रक्त देंगे। सीएमओ डा. राजीव नयन गिरि खुद नोडल हैं।

     


    तीन लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस भी मुस्तैद

    राज्यपाल की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीन एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस आरक्षित की गयी हैं। पहली एंबुलेंस हेलीपैड स्थल, दूसरी एंबुलेंस रास्ते में और तीसरी कार्यक्रम स्थल पर रहेगी। इनमें आपातकालीन उपचार की संपूर्ण व्यवस्था रहेगी।

     

    राज्यपाल का मिनट-टू मिनट कार्यक्रम

    • समय-------कार्यक्रम यह रहेगा
    • 12.00 बजे---हेलीकाप्टर मदारीपुर कला में उतरेगा।
    • 12.05 बजे---सरस्वती विद्या मंदिर के मंच पर आगमन, पुष्पार्चन, राष्ट्रगान
    • 12.15 बजे---सरस्वती विद्या मंदिर में नवीन भवन का उद्घाटन
    • 12.30 बजे----आंगनबाड़ी के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम
    • 12.30 से 2.30 बजे तक- हितलाभ वितरण व संबोधन
    • 2.35 बजे-------लखनऊ के लिए हेलीकाप्टर से उड़ान भरेंगी।

     


    किस योजना के कितने लाभार्थियों को मंच से हितलाभ वितरण

    • 10---आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री-स्कूल किट का वितरण।
    • 10---पोषण योजना के तहत पोषण पोटली का वितरण।
    • 10---आयुष्मान कार्य का लाभार्थियों को वितरण।
    • 20---स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को वितरण।
    • 10---पीएम व सीएम आवास लाभार्थियों को चाबी वितरण।
    • 10--पीएम सम्मान निधि, पीएम सूर्य घर, पीएम सूक्ष्म व लघु लाभार्थियों को वितरण
    • नोट- उपरोक्त के अलावा जीरो पावर्टी, छात्राओं टैबलेट, श्रमिकों को भी बतौर लाभार्थी वितरण होगा।