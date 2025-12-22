Language
    फतेहपुर में मतांतरण कराने के आरोप में महिला समेत दो गिरफ्तार, देवी देवताओं पर करते थे टिप्पणी

    By Sunildutt Tiwari Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:03 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में चंगाई सभा के माध्यम से मतांतरण कराने के आरोप में एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ये लोग देवी-दे ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, खखरेड़ू (फतेहपुर)। फतहेपुर में गरीब व अशिक्षित लोगों को शिक्षा, रोजगार व रुपयों का लाचल देकर मिशनरियों द्वारा इनके घरों में चंगाई सभा कर मतांतरण कराने की कोशिश के आरोप में हत्थे चढ़े महिला समेत दो आरोपितों पर पुलिस ने उ.प्र. विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मौके पर मिलीं बाइबल की पुस्तकें बरामद कर आरोपितों को जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है।

    खखरेडू थाने के हरदासपुर गेरिया गांव में रहने वाले बिहारीलाल ने पुलिस को दी गई तहरीर में स्पष्ट किया है कि क्षेत्र के लोहंगपुर गांव निवासी सुनील पासवान, संगीता पासवान, बलराज पासवान व राम सिंह मिलकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रलोभन उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि रविवार को अनिल कुमार पासवान और उसके साथी बलराज पासवान के घर में हिन्दू देवी-देवताओं के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की गई और मौजूद भीड़ के बीच चंगाई सभा कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया।

     

    भीड़ को मतांतरण के लिए भी प्रेरित किया गया। जिस पर भीड़ ने हिंदू धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए चंगाई सभा करने से मना कर दिया। पुलिस से शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी और धक्का मारकर निकल गए। जिस पर एसआइ ईश्वरचंद्र मय फोर्स रविवार शाम चंगाई सभा के दौरान छापेमारी कर चार संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने अनिल कुमार पासवान निवासी भीमपुर व संगीता पासवान पत्नी बलराज सिंह निवासी लोहंगपुर को जहांगीरनगर गहुरे नहर पटरी से सोमवार सुबह गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया।

     


    मतांतरण के प्रयास का मुकदमा

    पुरमई चौकी प्रभारी ईश्वरचंद्र ने बताया कि अनिल पासवान के पास से चमकीले रंग की चैननुमा पवित्र बाइबल मिली जिसमें इंडेक्स एडीशन लिखा था जबकि संगीता पासवान के पास मिली नीले रंग की पुस्तक में नया नियम गिडियन्स इंटरनेशनल लिखा हुआ था। इन दोनों के पास से 160 रुपये बरामद किए गए हैं।मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। अन्य फरार आरोपितों के बारे में जांच की जा रही है।