लेखपाल आत्महत्याकांड: बेटे का शव उठा तो फफक कर रोई मां, बोली-एक बार दिखा दो...और बेहोश हो गई

संवाद सहयोगी, जागरण, बिंदकी। लेखपाल सुधीर कुमार के शव का बुधवार को प्रशासन के अधिकारियों व पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव को पुलिस ने स्जवन के सिपुर्द कर दिया गया। हालांकि स्वजन इसके बाद शव घर लेकर नहीं आए। पोस्टमार्टम हाउस से सीधे गंगा घाट भिटौरा ले गए। वहां पर दाह संस्कार किया गया और बड़े भाई जंग बहादुर ने दिवंगत की चिता को मुखाग्नि दी। रात तक मां बेटे का अंतिम बार चेहरा देखने को रोती रही। पुलिस शव को उठाकर ले जाने लगी तो मां फफक कर रोई और बोली एक बार दिखा दो, फिर बेहोश हो गई।

पंचायतनामा होकर शव को सील होने के कारण मां को उसके कलेजे के टुकड़े का चेहरा नहीं दिखाया जा सका। अधिकारियों ने कहा कि अभी पोस्टमार्टम के बाद शव वापस आएगा, तब देख लेना परेशान मत होइए। देर शाम पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने स्वजन को शव सिपुर्द कर दिया। हालांकि इस बात के लिए भी राजी कर लिया कि घर ले जाने के बजाय सीधे भिटौरा गंगा घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया जाए।

पुलिस की मौजूदगी में गंगा घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। स्थानीय पुलिस को शव वापस घर आने की सूचना दे दी गई। इस पर कोतवाली प्रभारी हेमंत मिश्रा भारी पुलिस बल के साथ दिवंगत के घर पहुंच गए। अंतिम संस्कार कर जब तक गंगा घाट से स्वजन लौट नहीं आए तब तक भारी पुलिस मौजूद रहा। पुलिस को आशंका थी कि शव वापस लाने की सूचना पर स्वजन फिर भड़क सकते हैं, इस कारण पूरी तरह से सतर्क रही।

यहां भी मातम, वहां भी मातम लेखपाल सुधीर कुमार की बुधवार को बारात जानी थी। आज घर से उनकी अर्थी निकली तो देखने वालों की आंखें नम हो गईं। हर किसी का गला रुंध गया। उधर मंगेतर पक्ष के घर पर भी पूरी तरह से मातम पसरा रहा। हर कोई डबडबाई आंखों से मंगेतर व उनके पिता को ढांढस बंधाता रहा कि शायद किस्मत में जीवन साथी बनना नहीं लिखा था। ईश्वर ने वही कर दिया।