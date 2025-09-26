घर के सामने खेल रही दो साल की बच्ची पर चढ़ा स्कूल वैन का पहिया, सिर कुचलने से मौत
हुसैनगंज के नेवलापुर गांव में एक दुखद घटना में सरस्वती शिशु मंदिर की वैन से कुचलकर दो वर्षीय बच्ची मान्शी की मौत हो गई। बच्ची अपने घर के दरवाजे पर खेल रही थी तभी वैन चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने वैन को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश जारी है। परिजनों में शोक की लहर है।
संवाद सूत्र, हुसेनगंज । नेवलापुर गांव से बच्चों को लेकर स्कूल जा रही मैजिक वैन की चपेट में आने से दरवाजे पर खेल रही दो वर्षीय मासूम बच्ची का सिर पर कुचल गया।
स्वजन उसे सीएचसी लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकीय टीम ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया।ग्रामीणों की सूचना पर आई पुलिस ने वैन को कब्जे में ले लिया है लेकिन चालक भाग निकला।
हुसेनगंज थाने के नेवलापुर मजरे गौराकला गांव में रहने वाले किसान महेंद्र यादव की दो वर्षीय बच्ची मांशी सुबह साढ़े सात बजे दरवाजे पर खेल रही थी। तभी हुसेनगंज कस्बा के डाकघर के पास स्थित सरस्वती शिशु मंदिर की वैन आई और किसान के दरवाजे के सामने वैन खड़ी कर बच्चों को लेने चला गया।
नौ बच्चों को वैन में बिठालकर वह ड्राइविंग सीट पर चला गया। गाड़ी के पिछले पहिए के आगे मासूम बच्ची मांशी खेल रही थी। चालक के वैन बैक कर आगे बढ़ाते ही बच्ची का सिर पिछले पहिए से कुचल गया। जिससे बच्ची की हृदय विदारक मौत हो गई और चालक भी भाग निकला। जिससे वैन में सवार बच्चे गाड़ी से उतरकर अपने अपने घर चले गए।
पुलिस ने वैन को कब्जे में ले लिया है। हादसे से मां सविता देवी, भाई रावेंद्र, सरवन, अभिषेक, आर्यन व दो बहनें रश्मि, रियांशी रो-रोकर बेहाल रहीं। सात भाई-बहनों में दिवंगत सबसे छोटी थी।
एसओ बोले, इंश्योरेंस-फिटनेस ठीक
कार्यवाहक एसओ ब्रजेंद्र माथुर ने बताया कि दिवंगत बच्ची के पिता की तहरीर पर स्कूली वैन के अज्ञात चालक पर बिना हार्न बजाए लापरवाही पूर्वक हादसा करने का मुकदमा दर्ज कर गाड़ी कब्जे में ले ली गई है। चालक का सुराग लगाया जा रहा है। गाड़ी का इंश्योरेंस व फिटनेस सही है।
वर्ष 2024 से वैन का चालक था
प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि वर्ष 2024 से हुसेनगंज कस्बे का एक युवक स्कूल की गाड़ी चला रहा है, जिसने कभी एक्सीडेंट नहीं किया। वैन का इंश्योरेंस 15 जुलाई 2026 तक और फिटनेस 20 जुलाई 2027 तक अपडेट है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अभी जुलाई 2025 में कराया गया है। प्रदूषण भी 20 जुलाई 2026 तक है।
