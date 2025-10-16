Language
    फतेहपुर में राहुल गांधी के आने की अटकलों के बीच कांग्रेस नेताओं की चहलकदमी बढ़ी, प्रशासन सतर्क

    By Nitesh Srivastava Edited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 01:34 PM (IST)

    फतेहपुर में राहुल गांधी के संभावित दौरे की चर्चा के बीच, कांग्रेस नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वे स्वागत की तैयारियों में लगे हैं। प्रशासन भी सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की योजना बना रहा है।

    दिवंगत के घर के बाहर जुटे पुलिसकर्मी। जागरण

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। रायबरेली जिले के ऊंचाहार में सदर कोतवाली के पुरवा मोहल्ला निवासी हरिओम को चोर समझ कर पीट कर दो अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस इस मुद्दे पर आक्रामक नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और एक दो राष्ट्रीय सचिवों के प्रतिनिधि मंडल तथा स्थानीय नेताओं के मुलाकात के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आने की संभावना व्यक्त की जा रही थी।

    बुधवार को उनके आने के प्रोटोकाल ने संभावनाओं पर विराम लगाते हुए शुक्रवार को समयशुदा कार्यक्रम तय कर दिया गया है। गुरुवार को डीएम रविन्द्र सिंह ने कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में अधिकारियों के संग बैठक करके खाका खींचा। अधिकारियों की ड्यूटी तय की।

    वहीं दिवंगत के घर तुराब अली का पुरवा में तहसीलदार सदर अमरेश सिंह ने लाव लश्कर के संग पहुंच कर जायजा लिया। पुलिस के घेरे में दिवंगत के घर राहुल गांधी के पहुंचने को लेकर कार्यक्रम को चाक आउट किया। उधर कांग्रेस ने शहर को होर्डिंग्स और पोस्टर से पाटने का निर्णय लेते हुए जीटी रोड के किनारे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई जा रही है।

