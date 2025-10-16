फतेहपुर में राहुल गांधी के आने की अटकलों के बीच कांग्रेस नेताओं की चहलकदमी बढ़ी, प्रशासन सतर्क

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। रायबरेली जिले के ऊंचाहार में सदर कोतवाली के पुरवा मोहल्ला निवासी हरिओम को चोर समझ कर पीट कर दो अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस इस मुद्दे पर आक्रामक नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और एक दो राष्ट्रीय सचिवों के प्रतिनिधि मंडल तथा स्थानीय नेताओं के मुलाकात के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आने की संभावना व्यक्त की जा रही थी।

बुधवार को उनके आने के प्रोटोकाल ने संभावनाओं पर विराम लगाते हुए शुक्रवार को समयशुदा कार्यक्रम तय कर दिया गया है। गुरुवार को डीएम रविन्द्र सिंह ने कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में अधिकारियों के संग बैठक करके खाका खींचा। अधिकारियों की ड्यूटी तय की।