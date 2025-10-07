हरिओम प्रकरण पर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का दौरा, बोले- स्वजन को मिले मुआवजा और नौकरी
रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की ग्रामीणों द्वारा चोर समझकर पीटने से हुई मौत के मामले में कांग्रेस सक्रिय है। अजय राय के बाद अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजेन्द्र पाल गौतम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने दलित उत्पीड़न के मामलों पर योगी सरकार को घेरा और इस्तीफे की मांग की।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। रायबरेली जनपद में सदर कोतवाली के तुराब अली पुरवा निवासी हरिओम बाल्मीकि की बीते दिनों चोर समझ कर ग्रामीणों ने जमकर पीटा था जिससे उसकी मौत हो गई थी। घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस की गतिविधियां खासी तेज हो गई हैं। सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी आकर पीड़ित परिवार से मिल चुके हैं। मंगलवार को कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। वहीं फतेहपुर जाने से पहले कानपुर के जाजमऊ में प्रतिनिधिमंडल से जिला अध्यक्ष पवन गुप्ता ने मुलाकाता की। उन्होंने राष्ट्रीय चेयरमैन राजेंद्र गौतम और सांसद तनुज पुनिया को बुद्ध जी की प्रतिमा भेंट करी।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अनुसूचित विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद तनुज पुनिया तथा तेलंगाना सरकार के खनिज विभाग के मंत्री डा. विवेक वेंकट स्वामी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी आए। जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी के संग दिवंगत के घर जाकर घटनाक्रम जाना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में अनुसूचित के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगुवाई करते हुए बताया कि पार्टी के अगुवा राहुल गांधी ने काेलंबिया से निर्देशित किया कि एक प्रतिनिधि मंडल के साथ कांग्रेसी पीड़ित परिवार के मध्य पहुंचें।
उन्होंने कहाकि देश में दलित उत्पीड़न का डाटा 57,000 है जिसमें यूपी में अकेले 26.2 प्रतिशत की भागीदारी है। आए दिन दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों के साथ घटनाएं हो रही हैं। भाजपा शासित पांच राज्यों में यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में घटनाएं सर्वाधिक हैं। ऐसे में सीएम योगी को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए।
राजेन्द्र पाल गौतम बोले कि देश संविधान और मोहब्बत से चलता है। सवाल दागा कि बुलडोजर का राज सिर्फ दूसरों के लिए है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता इंसाफ तुरंत गंडई के बल पर करते हैं। हरिओम तो राहुल गांधी से बचाने की गुहार लगा रहा था इसलिए उसे पीटकर मार डाला। पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक मदद, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी तथा फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाकर दोषियों को जल्द सजा मिले।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।