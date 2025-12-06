हवाई सफर से ससुराल आई दुल्हनिया....यूपी में अफसर दुल्हन को लेने हेलीकाप्टर से पहुंचा व्यवसायी

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। फतेहपुर में एक शादी शनिवार को चर्चा का विषय रही। यहां पर एक अफसर दुल्हन को हेलीकाप्टर से लेकर आया गया। व्यवसायी दूल्हा दुल्हन को कानपुर से हेलीकाप्टर में विदा कराकर लाया। गांव में इसे देखने वालों की भीड़ लग गई। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।

शनिवार को बनरसी गांव में उत्सव जैसा माहौल रहा। हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए पुरुष व महिलाएं भट्ठा मैदान में हेलीकाप्टर से आ रही बहू की अगवानी कर रहीं थी। अफसर बहू दोपहर में कानपुर के गेस्ट हाउस से विदा होकर हेलीकाप्टर से गांव पहुंची तो देखने के लिए पूरा गांव उत्साहित दिखा। अपनों ने फूल बरसाए और गुलदस्ता देकर नई बहू का स्वागत किया। बता दें अफसर बहू तारा शुक्ला जालौन जिले के कालपी तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात हैं। जबकि इनका मायका कानपुर के बर्रा स्थिति दामोदर नगर में है।

डेहरीपूजन पंरपरा को भव्य बनाया कोआपरेटिव बैंक के रिटायर्ड बाबू ओम प्रकाश पांडेय के पुत्र विकास पांडेय बड़े व्यवसायी हैं। यूं तो यह परिवार शहर के दक्षिणी गौतम नगर में रहते है, लेकिन मूल निवासी बहुआ ब्लाक के बनरसी गांव के हैं। शादी के बाद डेहरीपूजन परंपरा को भव्य बनाने के लिए परिवार ने दूल्हा-दूल्हन को हेलीकाप्टर से गांव ले जाने की योजना का मूर्ति रूप दिया।