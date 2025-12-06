Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हवाई सफर से ससुराल आई दुल्हनिया....यूपी में अफसर दुल्हन को लेने हेलीकाप्टर से पहुंचा व्यवसायी

    By Vinod Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:47 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एक व्यवसायी अपनी अफसर पत्नी को हेलीकॉप्टर से ससुराल लेकर आया। दुल्हन एक सरकारी अधिकारी हैं, और उनका ससुराल में भव्य स्वागत किया गया। ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। फतेहपुर में एक शादी शनिवार को चर्चा का विषय रही। यहां पर एक अफसर दुल्हन को हेलीकाप्टर से लेकर आया गया। व्यवसायी दूल्हा दुल्हन को कानपुर से हेलीकाप्टर में विदा कराकर लाया। गांव में इसे देखने वालों की भीड़ लग गई। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    शनिवार को बनरसी गांव में उत्सव जैसा माहौल रहा। हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए पुरुष व महिलाएं भट्ठा मैदान में हेलीकाप्टर से आ रही बहू की अगवानी कर रहीं थी। अफसर बहू दोपहर में कानपुर के गेस्ट हाउस से विदा होकर हेलीकाप्टर से गांव पहुंची तो देखने के लिए पूरा गांव उत्साहित दिखा। अपनों ने फूल बरसाए और गुलदस्ता देकर नई बहू का स्वागत किया। बता दें अफसर बहू तारा शुक्ला जालौन जिले के कालपी तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात हैं। जबकि इनका मायका कानपुर के बर्रा स्थिति दामोदर नगर में है।

    officer bride vidaai by helicopter in up (1)

    डेहरीपूजन पंरपरा को भव्य बनाया

    कोआपरेटिव बैंक के रिटायर्ड बाबू ओम प्रकाश पांडेय के पुत्र विकास पांडेय बड़े व्यवसायी हैं। यूं तो यह परिवार शहर के दक्षिणी गौतम नगर में रहते है, लेकिन मूल निवासी बहुआ ब्लाक के बनरसी गांव के हैं। शादी के बाद डेहरीपूजन परंपरा को भव्य बनाने के लिए परिवार ने दूल्हा-दूल्हन को हेलीकाप्टर से गांव ले जाने की योजना का मूर्ति रूप दिया।

     

    officer bride vidaai by helicopter in up (2)

    सीधे गांव पहुंचा हेलीकाप्टर

    कानपुर के एक गेस्ट हाउस से जब बरात विदा हुई तो दूल्हा-दूल्हन की विदाई हेलीकाप्टर से हुई। चूंकि बनरसी में हेलीकाप्टर उतारने की अनुमति पूर्व में ही ले ली गयी थी, तो गेस्ट हाउस से उड़ने वाला हेलीकाप्टर सीधे गांव के भट्ठा मैदान में लैंड हुआ। मैदान से दूल्हा-दूल्हन को कार से घर और फिर मौजूदा आवास शहर के दक्षिणी गौतम नगर लाया गया। बहू के स्वागत में गांव के प्रधान प्रतिनिधि विपिन तिवारी, विनय तिवारी, संजय पांडेय समेत ग्रामीण व रिश्तेदार मौजूद रहे ।