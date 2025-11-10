यूपी के इस जिले में पक्का तालाब और मंदिरों का होगा कायाकल्प, 64 लाख रुपये की मिली मंजूरी

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। जिला मुख्यालय के एतिहासक स्थल पक्का तालाब और सटे मंदिर की जीर्णशीर्ण दशा में बदलाव आएगा। शासन की नदी पोखर योजना से तालाब का सुंदरीकरण होगा तो वंदन योजना के तहत मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इसके लिए क्रमश: 49.33 लाख तथा 35.33 लाख रुपये आवंटित हुए हैं। टेंडर के बाद नगर पालिका ने काम शुरू करवा दिया है। निर्माण कार्य शुरू हो जाने से सनातनियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।ॉ

दुर्गा बक्काल ट्रस्ट के द्वारा पक्का तालाब और मंदिर का निर्माण दो सौ साल पूर्व कराया गया था। मौजूदा समय में यह जीर्णशीर्ण हो गया है। लंबे समय से इसके संरक्षण की मांग की जा रही थी। शासन द्वारा संचालित की गई योजनाओं में डीएम रविन्द्र सिंह ने नगर पालिका से पक्का तालाब और मंदिर के प्रस्ताव बनवाकर भेजे थे। शासन की मंजूरी मिलने और धन आवंटन से पक्का तालाब और मंदिर को संवारने की राह आसान हो गई है।

संवारने की यह है कार्ययोजना पक्का तालाब में भरे गंदे पानी को पंप सेट से निकाल कर बाहर कर दिया गया है। अब मंदिर के चारों ओर सीढ़ियां बनाई जाएगी। तालाब की खोदाई करके गहराई दी जाएगी। पानी भरने से पूर्व अंतिम सीढ़ी से फ्रेंसिंग लगाई जाएगी ताकि कूड़ा करकट तालाब में न जा सके। तालाब के चारों और पौधारोपण होगा। इसी तरह मंदिर का प्लास्टर आदि किया जाएगा, सीढ़ियां और बैठने के लिए बेंच आदि लगवाई जाएंगी।