फतेहपुर में बिजली विभाग की लापरवाही ने ली महिला की जान, रास्ते में टूटे हाई वोल्टेज तार की चपेट में आई, 5 मिनट तक जलती रही

जागरण संवाददाता, विजयीपुर (फतेहपुर)। किशुनपुर थाने के शिवपुर गांव में शुक्रवार प्रात: दर्दनाक हादसा हो गया। रास्ते पर टूटे पड़े बिजली के तार की चपेट में आने से 40 वर्षीय रूपा देवी पत्नी निधूलाल की मौत हो गई। महिला को आग का गोला बना देखकर खेतों पर काम कर रहे ग्रामीण मौके पर गए। बिजली का तार टूटा देखने के बाद ग्रामीणों ने किशुनपुर बिजली उपकेंद्र में सूचना देकर सप्लाई बंद कराई।

पांच मिनट तक महिला धू-धूकर जलती रही। जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। दिवंगत के पति व ग्रामीणों को घटना पता चली तो सभी मौके पर पहुंच गए। विजयीपुर चौकी इंचार्ज पंकज सिंह, एसओ किशुनपुर सत्यदेव गौतम व बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर घटना की जांच कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना था तार टूटने के बाद भी करंट चालू रहने से घटना हो गई। बिजली उपकेंद्र में आटोमैटिक मशीनें लगी होने का दावा किया जा रहा है। उसके बाद भी टूटे पड़े बिजली के तार में करंट चालू रहता है।