फतेहपुर में दूध डेयरी संचालक से मारपीट कर नकदी लूटी, कार तोड़ी
फतेहपुर के चौडगरा में नारायण डेरी के संचालक हिमांशु पांडेय से मवैया गांव के पास 1.20 लाख रुपये की लूट हो गई। छोटे सविता नामक व्यक्ति ने कार के आगे बाइक लगाकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। नारायण डेरी चौडगरा के संचालक हिमांशु पांडेय कार से रविवार को शाम साढ़े छह बजे बकेवर से चौडगरा दूध प्लांट जा रहे थे। रास्ते में मवैया गांव के पास छोटे सविता ने कार के आगे बाइक बाइक लगा दी। इसके बाद डेरी संचालक से छीनाझपटी कर 1.20 लाख रुपए लूट कर कार के शीशे भी तोड़ दिए। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
