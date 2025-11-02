फतेहपुर में दूध डेयरी संचालक से मारपीट कर नकदी लूटी, कार तोड़ी 

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। नारायण डेरी चौडगरा के संचालक हिमांशु पांडेय कार से रविवार को शाम साढ़े छह बजे बकेवर से चौडगरा दूध प्लांट जा रहे थे। रास्ते में मवैया गांव के पास छोटे सविता ने कार के आगे बाइक बाइक लगा दी। इसके बाद डेरी संचालक से छीनाझपटी कर 1.20 लाख रुपए लूट कर कार के शीशे भी तोड़ दिए। पुलिस घटना की जांच कर रही है।