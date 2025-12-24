Language
    फतेहपुर के मवई गांव में तोड़ी गई मजार, बजरंग दल का नेता हिरासत में

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:01 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के मवई गांव में एक मजार को तोड़ा गया है। इस घटना के बाद बजरंग दल के एक नेता को हिरासत में लिया गया है। घटना के बाद इलाके ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। फतेहपुर जनपद के हुसेनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मवई बाजार में मंगलवार देर शाम एक मजार को तोड़े जाने की घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। मजार को क्षतिग्रस्त कर नेस्तनाबूद किए जाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। वीडियो सामने आने के बाद हुसेनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।

    घटना मवई गांव की बाजार में स्थित एक पुरानी मजार से जुड़ी बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ की, हालांकि मजार के वारिस या उससे जुड़े जिम्मेदार व्यक्ति अब तक सामने नहीं आ सके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मजार काफी समय से वहां स्थित थी, लेकिन इसके संबंध में ठोस जानकारी कोई नहीं दे पा रहा है।

    पुलिस ने मामले में बजरंग दल के भिटौरा प्रखंड संयोजक नरेंद्र हिन्दू को हिरासत में लिया है, हालांकि पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तारी से इनकार किया है। थानाध्यक्ष आलोक कुमार पाण्डेय ने बताया कि मजार तोड़ने की सूचना संज्ञान में आई है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक मजार के वारिसों की पहचान नहीं हो सकी है।

    थानाध्यक्ष ने यह भी कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है और किसी भी प्रकार से माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है और मामले की जांच जारी है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।