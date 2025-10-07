फतेहपुर में दर्दनाक हादसा: फोन चार्जिंग का प्लग लगाते समय लगा करंट, बेटे की मौत और दंपती झुलसे

फतेहपुर में मोबाइल चार्ज करते समय एक युवक करंट की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौत हो गई। चीख सुनकर बचाने दौड़ी मां और पिता भी करंट से चिपक गए। बड़े बेटे ने डंडे से तार हटाकर उन्हें बचाया। मृतक युवक की पत्नी और बच्चे बेहाल हैं जबकि घायल पिता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। मोबाइल चार्जिंग के लिए प्लग लगाते ही युवक करंट की चपेट में आ गया। चीख निकली तो मां और पिता दौड़े और तीनों को करंट की चपेट में आने से चिपक गए। तभी चीखें सुनकर दंपती का बड़ा बेटा पहुंचा और माजरा समझते ही डंडे से मोबाइल चार्जर के तार को हटाया। तब तक प्लग लगा रहे युवक की मौत हो चुकी थी जबकि वृद्ध किसान को इलाज के लिए एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा है। युवक की मौत से स्वजन बेहाल रहे।

थरियांव थाने के रहिमापुर मजरे मिचकी निवासी 60 वर्षीय बासुदेव यादव के दो पुत्र जीतेन्द्र, धर्मेन्द्र और दो बेटियां विवाहित शारदा देवी और नीतू हैं। मंगलवार की सुबह पांच बजे 32 वर्षीय छोटा बेटा धर्मेन्द्र मोबाइल चार्ज करने के लिए बोर्ड में प्लग लगा रहा था। तार कटा होने के चलते वह करंट की चपेट में आ गया जिससे उसकी चीख निकल गई।

चीख सुनते ही घरेलू काम निपटा रही मां रामश्री बचाने के लिए दौड़ी। बेटे के संपर्क में आते ही वह भी करंट से चिपक गई तो वृद्ध किसान पहुंचा और वह भी करंट की चपेट में आ गया। तभी शोर सुनकर बड़ा पुत्र जीतेन्द्र पहुंचा और माजरा समझकर सूखे डंडे से बोर्ड में लगे तार को हटाया। तब तक धर्मेंन्द्र की मौत हो चुकी थी।