झिझिया देखकर लौटते समय कच्ची दीवार गिरने से चार लोग दबे, दो चचेरे भाइयों की हुई मौत

फतेहपुर के मखउवा गांव में झिझिया कार्यक्रम से लौट रहे चार बच्चों पर कच्ची दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया गया है।

संवाद सूत्र, धाता। मखउवा गांव में रविवार देर रात झिझिया कार्यक्रम देखकर लौट रहे 11 वर्षीय चचेरे भाइयों व उसके दो दोस्तों पर रास्ते में एक घर की बाहरी कच्ची दीवार अचानक गिर गई। जिससे चारों लोग मलबे में दब गए।

हादसा देखकर ग्रामीणों ने मलबा हटाया और घायलों को सीएचसी पहुंचाया जहां दो चचेरे भाइयों को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया जबकि इनके घायल दोस्तों को कौशांबी जिले के मंझनपुर जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। धाता थाने के मखउवा गांव में रहने वाले 11 वर्षीय विष्णु उर्फ अनुराग पुत्र राजकुमार पाल अपने चचेरे भाई नौ वर्षीय अभिषेक उर्फ कृष्णा पुत्र कुंवर बहादुर पाल व दोस्त कुलदीप पुत्र धर्मराज व अक्षय कुमार पुत्र लवलेश के साथ रात दस बजे झिझिया कार्यक्रम देखने गए थे।

लौट रहे थे पैदल झिझिया देखकर चारों पैदल लौट रहे थे तभी रास्ते में गयाप्रसाद पाल के घर की बाहरी कच्ची दीवार अचानक गिर गई। जिसके नीचे चारों दब गए। उन्हें सीएचसी पहुंचाया गया जहां चिकित्सक ने विष्णु उर्फ अनुराग व अभिषेक उर्फ कृष्णा को मृत घोषित कर दिया जबकि कुलदीप व अक्षय को सिर व सीने में गंभीर चोट के कारण प्राथमिक उपचार के बाद मंझनपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।