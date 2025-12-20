Language
    फतेहपुर में बड़ा हादसा! हाईवोल्टेज लाइन का तार टूटा, तालाब में मछली पकड़ रहे दो किसानों जिंदा जले

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:18 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हाईवोल्टेज लाइन का तार टूटने से दो किसानों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश है। ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। खागा क्षेत्र के मझटेनी गांव में शनिवार दोपहर लगभग 12 बजे दर्दनाक हादसा हो गया। थरियांव फीडर की हाईवोल्टेज लाइन का तार नीचे बैठे 40 वर्षीय राजू पुत्र इंद्रपाल रैदास तथा 55 वर्षीय ब्रजलाल पुत्र महावीर पासवान के ऊपर गिर गया। करंट चालू होने से दोनों किसान हाईवोल्टेज करंट से जिंदा जल गए। जिनकी मौके पर ही कुछ देर बाद मृत्यु हो गई।

    ग्रामीणों ने बताया कि नजदीक ही एक तालाब है। जिसमें राजू व ब्रजलाल मछली पकड़ रहे थे। बिजली विभाग की लापरवाही से हुई घटना को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। सीओ दुर्गेश दीप, कोतवाली प्रभारी रमेश पटेल, महिचा चौकी इंचार्ज राहुल पांडेय, नायब तहसीलदार विजयीपुर पहुंच गए हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े स्वजन ने शव नहीं उठाने दिया है। अधिकारी, स्वजन को समझा रहे हैं।