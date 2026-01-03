फतेहपुर से 321 श्रद्धालुओं को लेकर प्रयागराज के लिए 'भक्ति एक्सप्रेस' रवाना, ये हैं चार हॉल्ट स्टेशन
पौष पूर्णिमा पर माघ मेले के लिए फतेहपुर से 321 श्रद्धालु विशेष ट्रेनों से प्रयागराज रवाना हुए। कोहरे के कारण कई ट्रेनें विलंब से चलीं। पहले स्नान के द ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। माघ मेला को दृष्टिगत संचालित स्पेशल ट्रेनों से पौष पूर्णिमा के दिन शनिवार को 321 श्रद्धालु प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। पहले स्नान के दिन कोहरे की वजह से स्टेशन में सन्नाटा रहा। उधर डाउन कालिंदी व अप नार्थईस्ट तीन-तीन घंटे विलंब से आई।
बता दें कि उ.म. रेलवे बोर्ड ने माघमेला को दृष्टिगत रखते हुए पं.दीनदयाल उपाध्याय से फतेहपुर के लिए दो मेमों ट्रेनों के साथ इटावा से फतेहपुर स्पेशल मेमो, शटल मेमो व पैसेंजर संचालित की जा रही हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने पर और भी स्पेशल ट्रेन बढ़ाई जा सकती है।
शनिवार को पहले दिन पं.दीनदयाल उपाध्याय से फतेहपुर स्टेशन शुक्रवार रात साढ़े 11 बजे ट्रेन आ गई थी जो रविवार तीन बजे के बाद यहां से श्रद्धालुओं को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना की गई। सुरक्षा की दृष्टि से आरपीएफ, जीआरपी के जवान मुस्तैद रहा।
शनिवार को अपडाउन की कालिंदी, जोधपुर-हावड़ा, नंदनकानन, नार्थईस्ट, नेताजी, जम्मूतवी, महानंदा, कानपुर से सूबेदारगंज, नार्थईस्ट, महानंदा आदि गाड़ियां एक से पांच घंटे तक लेटलतीफ रहीं।
मुख्य वाणिज्य निरीक्षक महेंद्र गुप्ता ने बताया कि माघमेला के पहले पर्व पौष पूर्णिमा स्नान के लिए मेला स्पेशल ट्रेनों से 321 श्रद्धालु प्रयागराज के लिए रवाना हुए। सर्दी व कोहरे की वजह से पहले स्नान में भीड़ कम थी। दूसरे स्नान से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी।
