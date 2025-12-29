माघ मेला के समय फतेहपुर में चालक-परिचालकों को नहीं मिलेगी साप्ताहिक छुट्टी
फतेहपुर में माघ मेले की तैयारियों के तहत रोडवेज विभाग 80 बसों का संचालन करेगा। एक महीने चलने वाले इस मेले में पांच स्नान पर्व होंगे। एआरएम सत्य प्रकाश ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। माघ मेला को लेकर रोडवेज विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। इस मेले में विभाग ने 80 बसों का संचालन करने की तैयारी की है। यह मेला एक माह तक लगातार संचालित किया जाता है और इसमें पांच स्नान पर्वों का आयोजन होता है।
मेला ड्यूटी करने वाले चालक-परिचालकों की साप्ताहिक अवकाश अब नहीं मिलेगा, बहुत आवश्यक पड़ जाने पर ही छुट्टी मिलेगी।
एआरएम सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि स्नान पर्व के दो दिन पहले और दो दिन बाद तक 24 घंटा बसों का संचालन किया जाएगा। इस संचालन में चालक-परिचालकों की अधिक आवश्यकता होगी। इसलिए चालक-परिचालकों को जरूरी कार्य के लिए ही छुट्टी दी जाएगी।
