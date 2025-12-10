फतेहपुर में  89.6 करोड़ रुपये से बनकर तैयार 35 किमी गाजीपुर-विजयपुर मार्ग, इतने गांवों को होगा फायदा

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। गाजीपुर-विजयीपुर मार्ग कई दशकों से जर्जर चल रहा था। मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे होने से प्रतिदिन पांच से छह वाहन खराब होते थे। जिससे मार्ग से दूसरे वाहनों का आवागमन नही होता था और लंबा जाम लगता था। समस्याओं को देखते हुए शासन ने 35 किमी लंबे मार्ग के चौड़ीकरण के 89.6 करोड़ रुपये की स्वीकृति लोक निर्माण को दिया था।

विभाग ने मार्च 2024 में सड़क का जीर्णोद्धार का काम शुरू कर दिया था। मार्ग का चौड़ीकरण सितंबर 2024 में पूरा होना था। लेकिन महाकुंभ व वर्षा होने के कारण विभाग ने छह माह का समय बढ़ा दिया था। जिससे 31 दिसंबर को विभाग मार्ग का लोकार्पण कारेगा। ताकि सुरक्षित वाहनों का आवागमन हो सके।

गाजीपुर-विजयीपुर मार्ग स्टेट हाईवे के नाम पर दर्ज है। यह मार्ग तीन ब्लाक दो नगर पंचायत और तीन अंतर्जनपदीय मार्गों को जोड़ का काम करता है। साथ ही दो सैकड़ा गांव व मजरे के लोग आवागमन करते हैं। इन गांव व मजरे के रहने वाले छात्र-छात्रा पढ़ने के लिए असोथर इंटर कालेज और गाजीपुर इंटर कालेज पढ़ने आते-जाते हैं। साथ ही गांव व मजरे के लोग बाजार करने के लिए फतेहपुर, गाजीपुर, असोथर, विजयीपुर, खागा आते-जाते हैं। अब इन गांव व मजरे के लोगों को को आवागमन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नही होगी। लोक निर्माण विभाग 31 दिसंबर को लोकार्पण करने जा रहा है।

बोले जिम्मेदार गाजीपुर-विजयीपुर मार्ग के जीर्णोद्धार का काम पूरा होने जा रहा है। इस मार्ग का लोकार्पण 31 दिसंबर को तय किया गया है। जिससे लोगाें को आवागमन में दिक्कत न हो। अनिल कुमार शील, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण