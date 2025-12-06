फतेहपुर में बैंड बाजा और बरात के बाद मंडप में दुल्हन ने सुनाई प्रेम कहानी, फिर हुआ कुछ ऐसा...प्रेमी के घर भेजा

संवाद सूत्र, औंग(फतेहपुर)। जयमाल के बाद दुल्हन के शादी से इन्कार कर दिया। शादी का दबाव बनाने जहर खाकर जान देने की धमकी दी। इस बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। दुल्हन पड़ोस में ही प्रेम प्रसंग चल रहा है। यह जानकारी होने पर दुल्हन के स्वजन उसे प्रेमी के घर छोड़ आए। पुलिस का कहना है कि मामला संज्ञान में है। दुल्हन बालिग है और शादी टूटने पर कोई विवाद नहीं हुआ है, न ही किसी ने कोई तहरीर दी है। इस कारण पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

काेतवाली बिंदकी के एक गांव से शुक्रवार की शाम बारात औंग थाने के एक गांव गई थी। बारात के स्वागत व द्वारचार के बाद जयमाल का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तब तक दोनों पक्ष में खुशी का माहौल था। अचानक दुल्हन ने शादी से इन्कार कर दिया। स्वजन ने उसे बहुत समझाया पर वह शादी के लिए राजी नहीं हुई। इससे दोनों पक्षोंं में मायूसी छा गई। इस पर स्वजन ने जबरन शादी करने के लिए दबाव बनाया, तो दुल्हन ने जहर खाकर जान दे देने की धमकी दी। इस पर दूल्हा पक्ष ने कहाकि बिना दुल्हन के राजी हुए वह शादी नहीं करेंगें।

स्वजन के काफी पूछने के बाद दुल्हन ने बताया कि वह पड़ोस में रहने वाले युवक से प्यार करती है, उसी से शादी करेगी। अगर किसी ने और दबाव बनाया तो जहर खाकर जान दे देगी। दोनों पक्षों में पूरी रात पंचायत चली। शनिवार को सुबह दूल्हा बिना दुल्हन को लिए वापस बरात सहित लौट गया। इसके बाद दुल्हन को स्वजन उसके प्रेमी के घर छोड़ आए।

थाना प्रभारी रमा शंकर सरोज ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। लड़का और लड़की बालिग हैं, उनके निर्णय पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। दोनों पक्षों ने आपस में बैठकर मामले को सुलह कर लिया है। कोई विवाद भी नहीं हुआ है। इस कारण किसी प्रकार की कार्रवाई का काेई सवाल नहीं है।