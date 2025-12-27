Language
    यूपी में 1.33 लाख मतदाताओं को मिलेगा नोटिस, विकल्प के जरिए सात दिन में देना होगा जवाब

    By Vinod Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:07 PM (IST)

    फतेहपुर में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) का पहला चरण पूरा हो गया है। अब दूसरे चरण में 1 जनवरी से 21 फरवरी तक 1.33 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी क ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआइआर) में पहले फेज का काम पूरा हो गया है। अब दूसरे फेज में एक जनवरी से 21 फरवरी के मध्य एक लाख, 33 हजार, 993 मतदाताओं को नोटिस दी जाएगी।

    क्योंकि एसआइआर के प्रथम फेज में इन मतदाताओं ने फार्म तो भरा है, लेकिन इनके पुरखे कब कहां पर मतदाता थे, इसका मैच ही नहीं हो पाया है।

    नोटिस मिलने पर एक सप्ताह के भीतर अपने विधानसभा क्षेत्र के ईएआरओ को जवाब देना होगा। 13 तरह के विकल्प में से कोई एक विकल्प देने पर आपको मतदाता माना जाएगा और सूची में नाम बरकरार रखा जाएगा।

    पहले चरण में 3.15 लाख मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं। अब शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभहोनी है। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के साथ ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। वर्तमान में 16.16 लाख मतदाता सूची में बचे हैं।

    इसमें से 1.33 लाख मतदाता ऐसे हैं, जिनका 2003 के एसआइआर से मिलान नहीं हो रहा है। मतलब इन मतदाताओं या इनके पुरखों का नाम पिछले एसआइआर में नहीं मिल रहा है।

    ऐसे में इन्हें नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। जिन मतदाताओं का नाम 2003 की मतगणना सूची में नहीं होगा, उनका सत्यापन अब मौजूदा प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेजों से किया जाएगा। 2144 बीएलओ जिले भर के बूथों में एसआइआर का काम पूरा कर रहे हैं।

    फार्म-6 देकर मतदाता बन सकते हैं, कोई रोक नहीं

    एडीएम राजस्व एवं वित्त अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि अगर आप जिले में रह रहे हैं और आपका नाम मतदाता सूची में अब तक नहीं जुड़ा है अथवा आप 18 साल पूरे कर अब मतदाता बनने के लिए तैयार हैं तो फार्म-6 व घोषणा पत्र अपने बीएलओ को दें। मतदाता सूची में आपका नाम जोड़ा जाएगा। इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं है।

    विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO)
    सदर अनामिका श्रीवास्तव
    बिंदकी प्रियंका जायसवाल
    खागा अभिनीत कुमार
    अयाह-शाह दुर्गेश यादव
    हुसेनगंज अजय पांडेय
    जहानाबाद प्रदीप रमन

     (नोट- उपरोक्त ईआरओ के सहयोग के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन-तीन एईआरओ भी लगे हैं, जो आप तक पहुंचने वाली नोटिस की सुनवाई करेंगे।)

    • कंट्रोल रुम से मिलेगी संपूर्ण जानकारी : नंबर 05180-298695
    • जिले भर में अब कुल वैध मतदाताओं की संख्या : 16,16,971
    • जिले भर में कुल बूथों की संख्या : 2144
    • नोटिस देने का समय : एक जनवरी से 21 फरवरी 2026 तक

    नोटिस मिलने पर यह दस्तावेज विकल्प के रूप में दे सकते

    • केंद्र, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित कर्मचारी पहचान पत्र।
    • 1 जुलाई 1987 से पूर्व सरकार या प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघर, एलआइसी, सार्वजनिक उपक्रमों से जारी पहचान पत्र।
    • अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति या जनजाति या कोई भी जाति प्रमाण पत्र।
    • राज्य या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
    • सरकार द्वारा आवंटित भूमि या मकान का आवंटन प्रमाण पत्र।
    • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र।
    • मैट्रिक/कुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र।
    • वन अधिकार प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की छाया प्रति।
    • आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, पेंशनभोगी स्वीकृत पत्र या पेंशन पहचान पत्र।

    एसआइआर अभियान में पहले चरण का काम पूरा हो गया है, लेकिन अगर किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है या वह नया मतदाता बनना चाहता है तो अपने बीएलओ को फार्म-6 व घोषणा पत्र दे सकता है। ऐसे लोगों का नाम सूची में जोड़ा जाएगा। जिले में 1.33 लाख मतदाता हैं, जिनका मिलान पिछले एसआइआर से नहीं हुआ है, इन्हें एक जनवरी से नोटिस दी जाएगी।
    --रविंद्र सिंह, जिलाधिकारी