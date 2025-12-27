यूपी में 1.33 लाख मतदाताओं को मिलेगा नोटिस, विकल्प के जरिए सात दिन में देना होगा जवाब

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआइआर) में पहले फेज का काम पूरा हो गया है। अब दूसरे फेज में एक जनवरी से 21 फरवरी के मध्य एक लाख, 33 हजार, 993 मतदाताओं को नोटिस दी जाएगी। क्योंकि एसआइआर के प्रथम फेज में इन मतदाताओं ने फार्म तो भरा है, लेकिन इनके पुरखे कब कहां पर मतदाता थे, इसका मैच ही नहीं हो पाया है। नोटिस मिलने पर एक सप्ताह के भीतर अपने विधानसभा क्षेत्र के ईएआरओ को जवाब देना होगा। 13 तरह के विकल्प में से कोई एक विकल्प देने पर आपको मतदाता माना जाएगा और सूची में नाम बरकरार रखा जाएगा। पहले चरण में 3.15 लाख मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं। अब शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभहोनी है। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के साथ ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। वर्तमान में 16.16 लाख मतदाता सूची में बचे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसमें से 1.33 लाख मतदाता ऐसे हैं, जिनका 2003 के एसआइआर से मिलान नहीं हो रहा है। मतलब इन मतदाताओं या इनके पुरखों का नाम पिछले एसआइआर में नहीं मिल रहा है। ऐसे में इन्हें नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। जिन मतदाताओं का नाम 2003 की मतगणना सूची में नहीं होगा, उनका सत्यापन अब मौजूदा प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेजों से किया जाएगा। 2144 बीएलओ जिले भर के बूथों में एसआइआर का काम पूरा कर रहे हैं।

फार्म-6 देकर मतदाता बन सकते हैं, कोई रोक नहीं एडीएम राजस्व एवं वित्त अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि अगर आप जिले में रह रहे हैं और आपका नाम मतदाता सूची में अब तक नहीं जुड़ा है अथवा आप 18 साल पूरे कर अब मतदाता बनने के लिए तैयार हैं तो फार्म-6 व घोषणा पत्र अपने बीएलओ को दें। मतदाता सूची में आपका नाम जोड़ा जाएगा। इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं है।