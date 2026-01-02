फतेहपुर में बिल जमा करने के नाम पर टीजी-2 ने ली 25 हजार की घूस, वीडियो वायरल होने पर हुए सस्पेंड

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। दीमक की तरह उपभोक्ताओं की मेहनत से कमाई पूंजी को साफ कर रही हैं। रिश्वत के मामले में दो एसडीओ जेल की हवा खा चुके हैं, इसके बाद भी भ्रष्टाचार नहीं थम रहा है।

ताजा मामला महिचा मंदिर पावर हाउस से आया है, जहां बिल जमा करने के नाम पर बकाएदार से 25 हजार रुपये टीजी-2 ने हड़प लिए। प्रकरण का वीडियो इंटरनेट में प्रचलित होने के बाद एक्सइएन ने टीजी-2 को निलंबित कर दिया है।

खागा कोतवाली के सवंत गांव निवासी नियाज अहमद घरेलू कनेक्शन का बिल जमा करने 19 सितंबर को महिचा मंदिर उपकेंद्र गए थे। वहां बिल की 25 हजार रुपये रकम उसने टीजी-2 ओमप्रकाश मौर्या के हाथों में देते हुए वीडियो बना लिया।

टीजी-2 ने बिल की रकम विभाग में जमा करने के बजाय खुद खर्च कर डाली। अक्टूबर का बिल घर पहुंचने पर टीजी-2 का खेल उजागर हो गया। इसके बाद नियाज ने बिजली अधिकारियों से मामले की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद भी उपभोक्ता का बिल नहीं जमा किया गया तो शुक्रवार को मामले का वीडियो इंटरनेट पर प्रचलित कर दिया। प्रचलित वीडियो का संज्ञान लेकर अधिशासी अभियंता महावीर सिंह ने कहा कि टीजी-2 को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं, इस कार्रवाई के बाद संविदा कर्मियों में खलबली मच गई है।