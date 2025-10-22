फतेहपुर में पुलिस चौकी में मचा बवाल, हिस्ट्रीशीटर ने घुसकर खुद को लगा ली आग

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। बेटे की गिरफ्तारी को घर में दबिश देने गई पुलिस टीम से गुस्साए हिस्ट्रशीटर ने सोमवार को रात अपने शरीर में पेट्रोल डाला। इसके बाद बहुआ चौकी के भीतर घुसकर आग लगा ली, हालांकि सिपाहियों ने तुरंत आग बुझाकर उसकी जान बचाई और उसे सीएचसी गाजीपुर से कानपुर के चांदनी नर्सिंग होम में भर्ती कराया जहां वह खतरे से बाहर बताया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



ललौली थाने के बहुआ कस्बा के राजनगर मोहल्ले में रहने वाले हिस्ट्रीशीटर नारेंद्र सिंह उर्फ शैलू के बेटे लक्ष्य प्रताप सिंह को पुलिस सोमवार शाम पकड़ने के लिए घर में दबिश देने गई थी, घर पर वह नहीं मिला। जिस पर पुलिस लक्ष्यप्रताप सिंह के छोटे भाई गौरांग सिंह को पकड़ ले आई। रात आठ बजे इसका पिता हिस्ट्रीशीटर नारेंद्र सिंह पुलिस टीम पर दबाव बनाने के लिए बहुआ पुलिस चौकी के पास आया और बोतल में भरे पेट्रोल को अपने शरीर में डाल लिया। फिर चौकी में घुसकर अचानक माचिस की तिली जलाकर आग लगा ली। जिससे भगदड़ मच गई। हालांकि ड्यूटी में तैनात होमागार्डों ने आग बुझाई।