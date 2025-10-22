फतेहपुर में पुलिस चौकी में मचा बवाल, हिस्ट्रीशीटर ने घुसकर खुद को लगा ली आग
फतेहपुर में पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर के छोटे बेटे को हिरासत में लेने के बाद बड़ा बवाल मच गया। गुस्से में हिस्ट्रीशीटर चौकी में घुस गया और खुद को आग लगा ली। मौके पर अफरा-तफरी मच गई और पुलिस कर्मियों ने किसी तरह आग बुझाने की कोशिश की। आरोपी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। बेटे की गिरफ्तारी को घर में दबिश देने गई पुलिस टीम से गुस्साए हिस्ट्रशीटर ने सोमवार को रात अपने शरीर में पेट्रोल डाला। इसके बाद बहुआ चौकी के भीतर घुसकर आग लगा ली, हालांकि सिपाहियों ने तुरंत आग बुझाकर उसकी जान बचाई और उसे सीएचसी गाजीपुर से कानपुर के चांदनी नर्सिंग होम में भर्ती कराया जहां वह खतरे से बाहर बताया गया है।
ललौली थाने के बहुआ कस्बा के राजनगर मोहल्ले में रहने वाले हिस्ट्रीशीटर नारेंद्र सिंह उर्फ शैलू के बेटे लक्ष्य प्रताप सिंह को पुलिस सोमवार शाम पकड़ने के लिए घर में दबिश देने गई थी, घर पर वह नहीं मिला। जिस पर पुलिस लक्ष्यप्रताप सिंह के छोटे भाई गौरांग सिंह को पकड़ ले आई। रात आठ बजे इसका पिता हिस्ट्रीशीटर नारेंद्र सिंह पुलिस टीम पर दबाव बनाने के लिए बहुआ पुलिस चौकी के पास आया और बोतल में भरे पेट्रोल को अपने शरीर में डाल लिया। फिर चौकी में घुसकर अचानक माचिस की तिली जलाकर आग लगा ली। जिससे भगदड़ मच गई। हालांकि ड्यूटी में तैनात होमागार्डों ने आग बुझाई।
चौकी प्रभारी अम्बरीश मिश्रा ने बताया कि मामूली रूप से झुलसे हिस्ट्रशीटर को सीएचसी से कानपुर स्थित चांदनी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। कुछ माह पहले पीआरवी सिपाहियों पर हमले में लक्ष्य प्रताप सिंह नामजद था और 16 अक्टूबर को जेल से छूटा तो जुलूस निकालकर इंटरनेट में वीडियो प्रचलित किया था, वहीं इसका पिता हिस्ट्रशीटर नारेंद्र सिंह पहले भी पुलिस पर दबाव बनाने के लिए ब्लेड मारने व सिर फोड़ने जैसी हरकतें कर चुका है।
