Fatehpur News : बंद फैक्ट्री में मिली जली महिला की हुई शिनाख्त, प्रेम विवाह करने वाले पति ने की हत्या

फतेहपुर के औंग थाना क्षेत्र में एक बंद फैक्ट्री में मिली जली हुई महिला की पहचान रेशमा देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने महिला के पति दीपू पासी और उसके दोस्त को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में चरित्र पर संदेह के कारण पति द्वारा हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, फतेहपुर । प्रयागराज-कानपुर हाईवे पर औंग थाने के रानीपुर स्थित बंद फैक्ट्री के भीतर 15 सितंबर को जलते मिले महिला के शव की शिनाख्त रविवार शाम स्वजन ने कर ली। इंटेलिजेंस विंग, एसओजी व पुलिस की संयुक्त टीम कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र निवासी महिला के पति समेत दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

पुलिस महकमा में चर्चा रही कि चरित्र पर संदेह कर पति ने ही साथी की मदद से पत्नी की हत्या कर शव जलाया था। औंग थाने के रसूलपुर गांव निवासी विनोद रैदास की 25 वर्षीय पुत्री रेशमा देवी ने स्वजन की रजामंदी से चार वर्ष पूर्व कानपुर के महाराजपुर थाने के गंगागंज निवासी दीपू पासी के साथ प्रेम विवाह किया था। रेशमा बचपन से ही अपने ननिहाल जहानाबाद थाने के नयापुरवा गांव में नानी केशनी देवी के साथ रहती थी। शादी के बाद रेशमा के दो वर्ष का पुत्र कार्तिक है।

15 सितंबर को मिली थी लाश 15 सितंबर को शाम रेशमा का शव औंग थाने के रानीपुर स्थित बंद फैक्ट्री के भीतर जलता हुआ मिला था। चरवाहों की सूचना पर पुलिस ने शव बरामद कर ग्राम प्रधान की ओर से अज्ञात में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही थी।। उधर, पति दीपू पासी ने पत्नी के गायब होने की सूचना 16 सितंबर को पत्नी की नानी केशनी देवी को दी।

इस पर रेशमा की नानी केशनी देवी 15 सितंबर को महाराजपुर थाने जाकर गुमशुदगी की तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज न कर लापता युवती के पति दीपू को बुला लिया। दीपू से पत्नी को ढूंढने को कहकर वापस कर दिया। 19 सितंबर को दीपू पासी ने महाराजपुर थाने में औंग क्षेत्र में रहने वाले पत्नी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य मौसिया ससुर पर कहीं गायब करा देने का संदेह जताकर तहरीर दी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी।

पुलिस ने हिरासत में लिया था पुलिस ने सीसी कैमरे में कैद बाइक सवारों को चिह्नित कर लापता रेशमा के पति के मोबाइल फोन की सीडीआर खंगालना शुरू किया तो संदिग्ध प्रतीत हुआ। पुलिस ने छापेमारी कर पति दीपू व उसके दोस्त को हिरासत में ले लिया है, लेकिन गिरफ्तारी के बाबत इन्कार कर रही है।