साहब! स्मार्ट मीटर तो लूट रहा है... नया मीटर लगने के बाद आया 12 गुणा अधिक बिल तो उपभोक्ता के उड़े होश

फतेहपुर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को भारी बिलों का सामना करना पड़ रहा है। एक उपभोक्ता ने शिकायत की कि उसका बिल 12 गुना बढ़ गया है। बिजली विभाग ने शिविर लगाकर उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण किया जिसमें बिल संशोधन और स्मार्ट मीटर की दिक्कतों से संबंधित मामले सामने आए। बिलिंग एजेंसी की लापरवाही से भी उपभोक्ता परेशान हैं।

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। प्रेक्षागृह के सामने स्थित उपखंड अधिकारी मलवां कार्यालय में लगे बिजली शिविर में स्मार्ट मीटर की एक आई शिकायत ने अधिकारियों को असहज कर दिया। तेलियानी ब्लाक के बकंधा निवासी उपभोक्ता ललित यादव एक महीने में आए छह हजार का बिल दिखाते हुए कहा कि साहब स्मार्ट मीटर तो लूट रहा है, हर महीने पांच से छह सौ का बिल आता था, स्मार्ट मीटर लगा तो छह हजार का बिल आ गया।

अधिकारियों ने ललित के बिल के जांच कराने का आश्वासन दिया। बुधवार को उपभोक्ताओं की शिकायत दूर करने के लिए लगाए गये पांच शिविरों में कुल 95 शिकायतें दर्ज हुई जिसमें बिल संशोधन के साथ स्मार्ट मीटर में आ रही दिक्कतों की शिकायतें सर्वाधिक रही।

उपखंड अधिकारी प्रथम, राधानगर, मलवां, चुरियानी, बेरूइहार में कुल 95 शिकायतें आई जिसमें 58 का मौके पर निस्तारण किया और 37 शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित को प्रेषित किया। रीडर की लापरवाही से उपभोक्ता परेशान बिलिंग एजेंसी इंमेंन्टियू के कर्मचारियों की मनमानी ने उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति बन रही है। दरअसल बिलिंग रीडर उपभोक्ताओं के घरों में न जाकर सामान्य बिल भेज देते हैं। सामान्य बिल 500 या 600 रुपये तक निकलता है और मीटर में रीडिंग स्टोर होती रहती है।