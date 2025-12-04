Fatehpur News: पीआरवी के सब कमांडर की पकड़ी कॉलर, पुलिस को घेरकर किया हंगामा

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कोतवाली बिंदकी के नंदापुर गांव में शराब पीकर अपशब्द कहने और तलवार से काट डालने की शिकायत पर गांव पहुंची पीआरवी से शिकायतकर्ता का भाई उलझ गया। पीआरवी के सब कमांडर से बहस शुरू कर कॉलर पकड़ लिया और घेरकर पीआरवी के सब कमांडर को अपशब्द कहे। खजुहा पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा कर हटाया। पीआरवी कमांडर की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित सहित सोलह लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है।

पीआरवी को कोतवाली के नंदापुर गांव निवासी मुकेश कुशवाहा में सूचना दी थी कि पड़ोसी चिल्ला नशे में होकर अपशब्द कह तलवार से काट डालने की धमकी दे रहा है। इस सूचना पर पीआरवी सब कमांडर जनपद इटावा थाना बकेवर के गांव भवानीपुर निवासी देवनारायण पहुंचे। विवाद शांत करा पीआरवी सब कमांडर वापस लौटने लगे तो शिकायतकर्ता के भाई मुकेश ने पीआरवी की दूसरी गाड़ी बुला ली।