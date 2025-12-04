Fatehpur News: पीआरवी के सब कमांडर की पकड़ी कॉलर, पुलिस को घेरकर किया हंगामा
फतेहपुर में पीआरवी के सब कमांडर की कॉलर पकड़कर कुछ लोगों ने हंगामा किया और पुलिस को घेर लिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर हमला किया और सरकारी काम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कोतवाली बिंदकी के नंदापुर गांव में शराब पीकर अपशब्द कहने और तलवार से काट डालने की शिकायत पर गांव पहुंची पीआरवी से शिकायतकर्ता का भाई उलझ गया। पीआरवी के सब कमांडर से बहस शुरू कर कॉलर पकड़ लिया और घेरकर पीआरवी के सब कमांडर को अपशब्द कहे। खजुहा पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा कर हटाया। पीआरवी कमांडर की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित सहित सोलह लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है।
पीआरवी को कोतवाली के नंदापुर गांव निवासी मुकेश कुशवाहा में सूचना दी थी कि पड़ोसी चिल्ला नशे में होकर अपशब्द कह तलवार से काट डालने की धमकी दे रहा है। इस सूचना पर पीआरवी सब कमांडर जनपद इटावा थाना बकेवर के गांव भवानीपुर निवासी देवनारायण पहुंचे। विवाद शांत करा पीआरवी सब कमांडर वापस लौटने लगे तो शिकायतकर्ता के भाई मुकेश ने पीआरवी की दूसरी गाड़ी बुला ली।
इसी बात पर दोनों के बीच बहस होने लगी। मुकेश ने पीआरवी सब कमांडर की कालर पकड़ ली और घेरकर महिलाओं व पुरुष सदस्यों ने हंगामा कर अपशब्द कहने लगे। पीआरवी कमांडर की तहरीर पर कोतवाली में संतोष कुशवाहा, उसके भाई मुकेश कुशवाहा, मां रामश्री, सुषमा पत्नी संतोष व संध्या पत्नी मुकेश, टिंकू समेत 16 अज्ञात लोगों पर सरकारी काम में बाधा, अपशब्द कहने, हमलावर होने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। थाना प्रभारी हेमंत मिश्रा में बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है।
आरोपित फरार
पीआरवी सब कमांडर से हुए विवाद में नामजद आरोपितों की तलाश में पुलिस ने रात में घरों पर छापेमारी की। हालांकि कोई मिला नहीं है।
