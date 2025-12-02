Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खेत में टहल रहे बुजुर्ग पर आवारा सांड़ ने क‍िया हमला, मौके पर ही हो गई मौत

    By Rakesh Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:52 PM (IST)

    लखीमपुर के मीरपुर गांव में रविवार की शाम एक दर्दनाक घटना उस समय हो गई, जब गांव के बुजुर्ग राधेश्याम (85) पुत्र रघुवीर प्रसाद खेत में टहल रहे थे। इसी दौरान अचानक एक आवारा सांड ने उन पर जोरदार हमला बोल दिया। सांड की टक्कर इतनी तीव्र थी कि राधेश्याम कुछ दूर जाकर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, लखीमपुर। मीरपुर गांव में रविवार की शाम एक दर्दनाक घटना उस समय हो गई, जब गांव के बुजुर्ग राधेश्याम (85) पुत्र रघुवीर प्रसाद खेत में टहल रहे थे। इसी दौरान अचानक एक आवारा सांड ने उन पर जोरदार हमला बोल दिया। सांड की टक्कर इतनी तीव्र थी कि राधेश्याम कुछ दूर जाकर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना की जानकारी गांववालों ने तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही रामापुर चौकी प्रभारी दिनेश कुमार पांडे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बातचीत कर पूरी जानकारी जुटाई।

    चौकी प्रभारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में सांड के हमले में गंभीर चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

    ग्रामीणों ने क्षेत्र में बढ़ते आवारा पशुओं के आतंक पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक राधेश्याम गांव के वरिष्ठ और शांत स्वभाव के व्यक्ति माने जाते थे।