संवाद सूत्र, लखीमपुर। मीरपुर गांव में रविवार की शाम एक दर्दनाक घटना उस समय हो गई, जब गांव के बुजुर्ग राधेश्याम (85) पुत्र रघुवीर प्रसाद खेत में टहल रहे थे। इसी दौरान अचानक एक आवारा सांड ने उन पर जोरदार हमला बोल दिया। सांड की टक्कर इतनी तीव्र थी कि राधेश्याम कुछ दूर जाकर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

घटना की जानकारी गांववालों ने तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही रामापुर चौकी प्रभारी दिनेश कुमार पांडे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बातचीत कर पूरी जानकारी जुटाई। चौकी प्रभारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में सांड के हमले में गंभीर चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई।