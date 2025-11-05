Fatehpur News: कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या कर पति फरार, बच्चे घर पहुंचे तो मां का शव देख मची चीखपुकार

खखरेड़ू थाने के सड़वापर मजरे ख्वाजीपुर थोन गांव में पति ने 55 वर्षीय पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और फरार हो गया। दिवंगत लल्ली देवी का रक्तरंजित शव जंगल से लौटने के बाद चार बजे बच्चों ने देखा तो चीख-पुकार मच गई। हत्यारोपित पति रामनारायण पाल मौके से फरार है। जिसकी तलाश पुलिस टीमें कर रही हैं। जिस कोठरी में महिला की हत्या हुई है, वहां पर बकरी पालन किया जाता है।

दिवंगत की बेटी सुशीला ने बताया कि चार दिन से माता-पिता में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। बच्चे विवाद के बारे में और कुछ नहीं बता पा रहे हैं। दिवंगत के दो बेटे उमेश कुमार व रजनीश कुमार खाड़ी देश में रहते हैं। एक बेटा दिलीप कुमार व बेटियां सुशीला, अनीता देवी व कौशिल्या घर में रहती हैं। घटना के समय सभी बच्चे जंगल में बकरियों के लिए पत्ती तोड़ने चले गए थे। सीओ प्रमोद कुमार शुक्ल, थानाध्यक्ष विद्या प्रकाश सिंह तथा फील्ड यूनिट की टीम ने मौके पर पहुंच कर घटना की जांच शुरू कर दी है। एसओ ने बताया कि फरार हत्यारोपित मृतका के पति की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।