फतेहपुर में लागू होगी स्वकर गृह प्रणाली, जल निकासी में 13 लाख खर्च का प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में आय बढ़ाने पर चर्चा की गई। आम सहमति पर तय किया गया कि स्वकर गृह प्रणाली लागू की जाए। हर वार्ड में एक-एक लाख रुपया खर्च कर टूटी नालियां बनाने का कार्य कराने की बात तय हुई।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे चेयरमैन धीरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना बाबू ने सभासदों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि कस्बे को स्वच्छ रखने मे आमजन सहयोग करें। हर नागरिक को बेहतर जनसुविधाएं मिले इसके लिए नगर पंचायत ने पूरा खाका तैयार कर लिया है।

बजट मिलने के साथ ही पेयजल, सुंदरीकरण, पार्क, सड़क जैसी सुविधाएं दी जा रहीं हैं। रोहित मिश्रा के प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने नाली व सड़क मरम्मत पर सहमति दी। बैठक में जीआइएस सर्वे कराए जाने, मनकामनेश्वर धाम में पेयजल के लिए वाटर कूलर लगवाने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

साफ-सफाई एवं अन्य कार्यों के संपादन में आउटसोर्स ठेका का नवीन टेंडर कराए जाने का प्रस्ताव वीरेन्द्र कुमार द्वारा किया गया। नगर पंचायत कार्यालय भवन की रंगाई-पुताई का प्रस्ताव चेयरमैन द्वारा दिया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने अपनी सहमति दी।