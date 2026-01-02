फतेहपुर में वृद्धा से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने घटना के पांच दिन बाद ही पकड़ा

Language
    By Yogendra Kumar Patel Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 06:48 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। थरियांव में वृद्धा का मुंह दबाकर दुष्कर्म कर भागे नकाबपोश आरोपित को पुलिस ने शुक्रवार दोपहर थाना गेट के पास से गिरफ्तार कर लिया। एसओ की मानें तो आरोपित ने पूछताछ में बताया कि जंगल में नहीं बल्कि उसने घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपित को नामजद कर जेल भेज दिया।

    थरियांव थाने के एक गांव के रहने वाले पीड़ित ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में स्पष्ट किया था कि 27 दिसंबर को रात आठ बजे उसकी 62 वर्षीय मां शौच के लिए बंबी के पास गई थी, जहां एक अज्ञात नकाबपोश ने मां का मुंह दबाकर उनके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद भाग निकला था।

    करीब एक घंटे बाद होश आने पर मां घर आईं, तब घटना का पता चला। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता कभी जंगल तो कभी खेत में दुष्कर्म की बात बता रही थी और घटनास्थल पर कोई साक्ष्य भी नहीं मिल रहे थे।

    बाद में वृद्धा ने अपनी बहू को गांव के आरोपित सुनील कुमार का नाम बता घर में घुसकर दुष्कर्म करने की बात बताई। आरोपित सुनील कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।